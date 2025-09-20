Revelaron documentos inéditos de los estudios de Houssay sobre la yerba mate

Ocho décadas después, cartas y reportes desconocidos de Bernardo Houssay sobre la yerba mate fueron recuperados y puestos a disposición pública, revelando un capítulo poco conocido de la carrera del primer latinoamericano en recibir un Premio Nobel de Medicina.

Houssay dedicó parte de los años 30 y principios de los 40 a estudiar los efectos de la infusión nacional en el organismo humano. El hallazgo fue realizado por el investigador Juan Ferrario, del UBA-Conicet, quien recuperó 28 reportes científicos y 114 cartas mecanografiadas que Houssay intercambió con colegas y colaboradores. Tras un proceso de digitalización, ahora se encuentran disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

“El tema me sorprendió por la pasión con la que Houssay lo abordaba. En una carta admite que quizás la yerba no tenga efectos significativos, pero considera una vergüenza que se consuma tanto mate sin estudios serios que lo respalden”, relató Ferrario.

El interés de Houssay por la yerba mate surgió por encargo del Ministerio de Agricultura del gobierno de Agustín P. Justo, a través de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), con fines de análisis y promoción de la infusión. Entre los estudios planeados se incluían los efectos sobre presión arterial, aparato digestivo, actividad nerviosa, visión, audición, vitaminas y crecimiento.

/Inicio Código Embebido/

Presentaron estudios inéditos de Bernardo Houssay sobre la #yerbamate. Los mismos datan entre 1938 y 1944 y hablan sobre el impacto de la yerba en la #salud. Se descubrieron en 2022 y se transformó en el estudio pionero sobre yerba mate. pic.twitter.com/gBLlR47tTL — Carlos Joseph ??? (@carlos_joseph) September 20, 2025

/Fin Código Embebido/

Ferrario, especialista en Parkinson y autor del libro La ciencia del mate, comenzó su búsqueda en archivos e institutos vinculados al Nobel argentino, pero no halló resultados hasta 2022, cuando un coleccionista, Roberto Ferrari, le entregó las cajas con la documentación a través de la viuda del investigador Jorge Brieux. “Cuando tuve los papeles en la mano fue como encontrar el Santo Grial. Confirmé que Houssay había trabajado en el tema y sentí una reivindicación por quienes estudian infusiones o plantas medicinales”, recordó Ferrario.

El rescate de estos documentos no solo amplía la historia de la ciencia argentina, sino que también evidencia la amplitud de intereses de Houssay, que combinaba investigaciones cotidianas, como los efectos del mate, con estudios que lo llevarían al Nobel.