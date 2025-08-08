En vivo

Caminos de Cadena 3

Colonia Caroya: un viaje en el tiempo a través de un almacén centenario

Un destino único en Córdoba con un almacén de ramos generales de 1908. Un lugar lleno de historia, tradición y anécdotas que vale la pena visitar.

08/08/2025 | 07:37Redacción Cadena 3

Colonia Caroya se presenta como un destino imperdible en Córdoba, con un atractivo especial: Almacén D'Olivo, un almacén de ramos generales que data de 1908.

El almacén, que se mantiene casi intacto desde su inauguración, es un verdadero tesoro de la historia local

Ricardo, el actual propietario y representante de la cuarta generación al frente del negocio, recuerda con emoción a su familia y la tradición que representa el almacén. 

“Almacén de ramos generales. En toda su historia, 120 años, ha sido siempre ramos generales”, afirmó a Cadena 3.

El almacén conserva muebles, balanzas y objetos de épocas pasadas, lo que permite a los visitantes experimentar un auténtico viaje al pasado. “Está como cuando la inauguraron, con los mismos muebles, con la misma balanza”, aseguró Ricardo, quien también muestra un libro de contabilidad de la década del 30

La historia del lugar se complementa con anécdotas sobre el funcionamiento de los almacenes de barrio, donde los clientes anotaban sus compras en libretas. 

Un rincón lleno de historia y tradición que sirve a vecinos y turistas.

Lectura rápida

¿Qué es Almacén D'Olivo? Es un almacén de ramos generales ubicado en Colonia Caroya, Córdoba, que data de 1908.

¿Quién es el actual propietario? El actual propietario es Ricardo, representante de la cuarta generación al frente del negocio.

¿Cuándo se inauguró el almacén? El almacén se inauguró en 1908 y ha mantenido su esencia durante 120 años.

¿Dónde se encuentra el almacén? Se encuentra en Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba, Argentina.

¿Cómo se conserva el almacén? El almacén conserva muebles, balanzas y objetos de épocas pasadas, permitiendo a los visitantes experimentar un viaje al pasado.

¿Por qué es significativo el almacén? Es significativo por su historia y tradición, siendo un lugar de encuentro para vecinos y turistas.

