Colonia Caroya: un viaje en el tiempo a través de un almacén centenario
Un destino único en Córdoba con un almacén de ramos generales de 1908. Un lugar lleno de historia, tradición y anécdotas que vale la pena visitar.
08/08/2025 | 07:37Redacción Cadena 3
FOTO: Colonia Carolla: Un viaje en el tiempo a través de un almacén centenario
Audio. Colonia Caroya: un viaje en el tiempo a través de un almacén centenario
Colonia Caroya se presenta como un destino imperdible en Córdoba, con un atractivo especial: Almacén D'Olivo, un almacén de ramos generales que data de 1908.
El almacén, que se mantiene casi intacto desde su inauguración, es un verdadero tesoro de la historia local.
Ricardo, el actual propietario y representante de la cuarta generación al frente del negocio, recuerda con emoción a su familia y la tradición que representa el almacén.
“Almacén de ramos generales. En toda su historia, 120 años, ha sido siempre ramos generales”, afirmó a Cadena 3.
El almacén conserva muebles, balanzas y objetos de épocas pasadas, lo que permite a los visitantes experimentar un auténtico viaje al pasado. “Está como cuando la inauguraron, con los mismos muebles, con la misma balanza”, aseguró Ricardo, quien también muestra un libro de contabilidad de la década del 30.
La historia del lugar se complementa con anécdotas sobre el funcionamiento de los almacenes de barrio, donde los clientes anotaban sus compras en libretas.
Un rincón lleno de historia y tradición que sirve a vecinos y turistas.
