Colapinto tuvo su mejor carrera en Alpine y terminó 11° en el GP de Países Bajos

La carrera, que tuvo muchos matices, se desarrolló en el circuito de Zandvoort. Oscar Piastri fue el ganador, escoltado por Max Verstappen. Gasly finalizó 16°. Las dos Ferraris quedaron afuera.

31/08/2025 | 11:45Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto largará desde el decimosexto lugar.

Franco Colapinto finalizó undécimo hoy en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, quedando muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El piloto pilarense largó desde la posición 16 y, pese a algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para puntuar con Alpine.

Colapinto aprovechó el último coche de seguridad para calzar neumáticos blandos nuevos y cerró la prueba con gran ritmo, además de marcar su vuelta más rápida en el giro final.

Arrancó con blandos, superó a Gabriel Bortoleto (Sauber) y luego a su compañero Pierre Gasly en la vuelta 5. Tras perder rendimiento fue adelantado por Gasly y entró a boxes en la vuelta 20 para poner duros, cayendo hasta el 19º puesto.

El choque de Hamilton en la vuelta 23 y otros incidentes generaron varias neutralizaciones. Colapinto ganó puestos tras el toque entre Sainz y Lawson, y regresó a boxes en la vuelta 54 para montar medios, manteniéndose 15º.

En el último reinicio, luego del abandono de Norris por falla de motor, Colapinto sacó provecho de los blandos nuevos para avanzar hasta el 11º lugar, quedando muy cerca de Ocon y mostrando un ritmo competitivo en el cierre.

En lo más alto, Oscar Piastri logró su séptima victoria de la temporada con McLaren, afianzándose en la cima de la Copa de Pilotos. El local Max Verstappen fue segundo con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls, que terminó tercero y completó el podio.

