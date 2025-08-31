Colapinto criticó la actitud de Gasly en la carrera: "Faltó trabajo de equipo"

El piloto argentino Franco Colapinto manifestó su profunda decepción y frustración tras el Gran Premio de Países Bajos, apuntando directamente a una falta de trabajo en equipo como la principal causa de un resultado que, si bien fue el mejor del año, pudo haber sido aún más positivo.

Colapinto afirmó que obtener un punto era "muy fácil" y "bastante simple" en esta ocasión, y lamentó que la oportunidad se haya desperdiciado debido por la actitud de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Subrayó que, a su parecer, no hubo necesidad de un gran esfuerzo para sumar, lo que hace la omisión aún más dolorosa.

Colapinto no dudó en expresar que siente que "no nos ayudamos para nada entre nosotros" y que, a pesar de ser un equipo, "no hicimos las cosas bien en la carrera". Estas palabras sugieren una clara disconformidad con la dinámica interna y la cooperación entre los miembros del equipo durante la competencia.

El piloto pilarense, que no ocultó su disgusto, enfatizó la necesidad de una conversación "bien con el equipo".