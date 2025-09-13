En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Buen día, Argentina Notas

Advierten por el consumo de píldoras no aprobadas para bajar de peso

La Sociedad Argentina de Endocrinología advirtió sobre los riesgos de medicamentos no aprobados para adelgazar.

13/09/2025 | 07:53Redacción Cadena 3

FOTO: Alertan por la aparición de píldoras no aprobadas para bajar de peso.

  1.

    Audio. Advierten por el consumo de píldoras no aprobadas para bajar de peso

    Buen día, Argentina

    Episodios

La médica endocrinóloga, directora del posgrado en obesidad de la Universidad de La Plata, Silvina Santoro (MP. 118563), alertó sobre los riesgos de consumir copias no aprobadas de medicamentos para tratar el sobrepeso y la obesidad. Sus declaraciones, centradas en la advertencia emitida por la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) y el ANMAT, se enfocaron en la peligrosidad de estas píldoras de origen dudoso.

Santoro explicó a Cadena 3 que en Argentina existen fármacos aprobados para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, pero estos no tienen fines estéticos, sino que buscan “mejorar los riesgos en salud, mejorar la funcionalidad de la persona”. 

Sin embargo, señaló la aparición de “copias no aprobadas por ANMAT de esta medicación”, que, a diferencia de los tratamientos autorizados que se administran de forma subcutánea, como inyecciones, estas copias se presentan en forma oral. “ANMAT advirtió sobre el uso de las mismas y justamente ponen en riesgo la salud porque no sabemos su composición y no sabemos su elaboración”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La endocrinóloga subrayó la incertidumbre sobre estos productos: “En realidad lo que no sabemos es realmente qué contienen estas copias, porque no son aprobadas ni están supervisadas, con lo cual cualquier tipo de compuesto que uno ingiera, que no tenga autorización por las entidades de regulación, exponen a riesgos”. Además, destacó que estas copias son ilegales y trivializan un tratamiento que, cuando está bien indicado, “tiene grandes beneficios para la salud”.

También expresó su preocupación por una tendencia más amplia. "Estamos ante una ola de suplementación, más allá de lo que son fármacos para obesidad. La gente está consumiendo muchos suplementos sin indicación médica y los suplementos no tienen regulación en líneas generales, y esto también puede traer consecuencias para la salud".

Por último, la doctora brindó una recomendación clara: "En toda cuestión de salud automedicarse es nocivo y riesgoso para la persona". Instó a la población a recurrir siempre a un profesional antes de consumir cualquier tipo de medicamento o suplemento, especialmente aquellos no autorizados por ANMAT.

Informe de Fernando Barrionuevo.

Lo más visto

Salud

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho