Advierten por el consumo de píldoras no aprobadas para bajar de peso

La médica endocrinóloga, directora del posgrado en obesidad de la Universidad de La Plata, Silvina Santoro (MP. 118563), alertó sobre los riesgos de consumir copias no aprobadas de medicamentos para tratar el sobrepeso y la obesidad. Sus declaraciones, centradas en la advertencia emitida por la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) y el ANMAT, se enfocaron en la peligrosidad de estas píldoras de origen dudoso.

Santoro explicó a Cadena 3 que en Argentina existen fármacos aprobados para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, pero estos no tienen fines estéticos, sino que buscan “mejorar los riesgos en salud, mejorar la funcionalidad de la persona”.

Sin embargo, señaló la aparición de “copias no aprobadas por ANMAT de esta medicación”, que, a diferencia de los tratamientos autorizados que se administran de forma subcutánea, como inyecciones, estas copias se presentan en forma oral. “ANMAT advirtió sobre el uso de las mismas y justamente ponen en riesgo la salud porque no sabemos su composición y no sabemos su elaboración”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La endocrinóloga subrayó la incertidumbre sobre estos productos: “En realidad lo que no sabemos es realmente qué contienen estas copias, porque no son aprobadas ni están supervisadas, con lo cual cualquier tipo de compuesto que uno ingiera, que no tenga autorización por las entidades de regulación, exponen a riesgos”. Además, destacó que estas copias son ilegales y trivializan un tratamiento que, cuando está bien indicado, “tiene grandes beneficios para la salud”.

También expresó su preocupación por una tendencia más amplia. "Estamos ante una ola de suplementación, más allá de lo que son fármacos para obesidad. La gente está consumiendo muchos suplementos sin indicación médica y los suplementos no tienen regulación en líneas generales, y esto también puede traer consecuencias para la salud".

Por último, la doctora brindó una recomendación clara: "En toda cuestión de salud automedicarse es nocivo y riesgoso para la persona". Instó a la población a recurrir siempre a un profesional antes de consumir cualquier tipo de medicamento o suplemento, especialmente aquellos no autorizados por ANMAT.

Informe de Fernando Barrionuevo.