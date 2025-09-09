FOTO: Ya se puede pagar el boleto de colectivo en Santa Fe con códigos QR.

La ciudad de Santa Fe habilitó el pago del boleto de colectivo mediante códigos QR. Raúl Urani, subsecretario de Transporte de la ciudad, confirmó que la mayoría de las unidades ya cuentan con lectores de códigos QR.

En ese marco, Urani explicó que la funcionalidad del sistema está operativa y que se ejecutan ajustes en su implementación.

El subsecretario agregó que "en estos días va a estar funcionando un esquema de prueba" para asegurar su correcto funcionamiento. La iniciativa no solo abarca a los colectivos urbanos, sino que se espera que se expanda a toda el área.

Es importante destacar que quienes cuentan con descuentos, beneficios o boletos gratuitos continuarán utilizando la tarjeta física SUBE o la aplicación de la tarjeta digital para realizar sus pagos.

Informe de Matías Arrieta.