En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Ya se puede pagar el boleto de colectivo en Santa Fe con códigos QR

El sistema, que actualmente se encuentra en prueba, busca modernizar la movilidad urbana.

09/09/2025 | 13:30Redacción Cadena 3

FOTO: Ya se puede pagar el boleto de colectivo en Santa Fe con códigos QR.

  1.

    Audio. Ya se puede pagar el boleto de colectivo en Santa Fe con códigos QR

    Siempre Juntos

    Episodios

La ciudad de Santa Fe habilitó el pago del boleto de colectivo mediante códigos QR. Raúl Urani, subsecretario de Transporte de la ciudad, confirmó que la mayoría de las unidades ya cuentan con lectores de códigos QR.

En ese marco, Urani explicó que la funcionalidad del sistema está operativa y que se ejecutan ajustes en su implementación.

El subsecretario agregó que "en estos días va a estar funcionando un esquema de prueba" para asegurar su correcto funcionamiento. La iniciativa no solo abarca a los colectivos urbanos, sino que se espera que se expanda a toda el área.

Es importante destacar que quienes cuentan con descuentos, beneficios o boletos gratuitos continuarán utilizando la tarjeta física SUBE o la aplicación de la tarjeta digital para realizar sus pagos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Matías Arrieta.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho