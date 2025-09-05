Hallaron armas de fuego en un transporte escolar de Rosario
El operativo fue desarrollado por Gendarmería. El vehículo estaba ocupado por un hombre y una mujer. Tenían una escopeta y un revólver. Ocurrió en Juan José Paso y Cullen.
FOTO: Las armas que llevaban en el vehículo.
Gendarmería Nacional requisó un transporte escolar en la intersección de Juan José Paso y Cullen, donde se encontraron tres armas de fuego, incluyendo una escopeta y un revólver, además de un arma de aire comprimido.
La pareja que se trasladaba en el vehículo escolar fue detenida tras el hallazgo de estos elementos considerados peligrosos.
Las autoridades investigan las circunstancias del transporte de las armas, que podrían estar ocultas o simplemente en proceso de traslado.
Los ocupantes de la Mercedes Benz Sprinter fueron demorados por las fuerzas de seguridad.
