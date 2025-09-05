En vivo

Hallaron armas de fuego en un transporte escolar de Rosario

El operativo fue desarrollado por Gendarmería. El vehículo estaba ocupado por un hombre y una mujer. Tenían una escopeta y un revólver. Ocurrió en Juan José Paso y Cullen.

05/09/2025 | 11:03Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Las armas que llevaban en el vehículo.

Gendarmería Nacional requisó un transporte escolar en la intersección de Juan José Paso y Cullen, donde se encontraron tres armas de fuego, incluyendo una escopeta y un revólver, además de un arma de aire comprimido.

La pareja que se trasladaba en el vehículo escolar fue detenida tras el hallazgo de estos elementos considerados peligrosos.

Las autoridades investigan las circunstancias del transporte de las armas, que podrían estar ocultas o simplemente en proceso de traslado.

Los ocupantes de la Mercedes Benz Sprinter fueron demorados por las fuerzas de seguridad.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se requisó un transporte escolar y se encontraron tres armas de fuego.

¿Quiénes fueron detenidos? Una pareja que se trasladaba en el vehículo escolar.

¿Cuándo sucedió? En el momento de la requisitoria por parte de Gendarmería Nacional.

¿Dónde tuvo lugar? En la intersección de Juan José Paso y Cullen.

¿Por qué se investiga? Por las circunstancias del transporte de las armas, que podrían estar ocultas o en proceso de traslado.

