Impactante: un auto chocó contra una parada de colectivos y quedó destruido

Un impactante choque tuvo lugar a las 4.30 de este viernes en la zona de avenida Alberdi y Génova, en la zona norte rosarina. Un auto se llevó puesta la parada de colectivos y quedó destruido.

El impacto se dio en el cantero central de la avenida, contra la garita en la que los pasajeros esperan el paso de los colectivos.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Las cabezas de conductor y acompañante dieron contra el parabrisas.

/Fin Código Embebido/

Los ocupantes del vehículo, un Chevrolet Celta, fueron atendidos por médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), pero se encontraban prácticamente ilesos a pesar de golpear sus cabezas contra el parabrisas.

Informe de Fernando Carrafiello.