Impactante: un auto chocó contra una parada de colectivos y quedó destruido
Ocurrió en la zona de Alberdi y Génova. Las cabezas de los ocupantes dieron contra el parabrisas del auto, un Chevrolet Celta.
05/09/2025 | 07:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La parte delantera del auto tras el impresionante impacto.
Un impactante choque tuvo lugar a las 4.30 de este viernes en la zona de avenida Alberdi y Génova, en la zona norte rosarina. Un auto se llevó puesta la parada de colectivos y quedó destruido.
El impacto se dio en el cantero central de la avenida, contra la garita en la que los pasajeros esperan el paso de los colectivos.
FOTO: Las cabezas de conductor y acompañante dieron contra el parabrisas.
Los ocupantes del vehículo, un Chevrolet Celta, fueron atendidos por médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), pero se encontraban prácticamente ilesos a pesar de golpear sus cabezas contra el parabrisas.
Informe de Fernando Carrafiello.
