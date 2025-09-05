En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Impactante: un auto chocó contra una parada de colectivos y quedó destruido

Ocurrió en la zona de Alberdi y Génova. Las cabezas de los ocupantes dieron contra el parabrisas del auto, un Chevrolet Celta.

05/09/2025 | 07:04Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La parte delantera del auto tras el impresionante impacto.

Un impactante choque tuvo lugar a las 4.30 de este viernes en la zona de avenida Alberdi y Génova, en la zona norte rosarina. Un auto se llevó puesta la parada de colectivos y quedó destruido.

El impacto se dio en el cantero central de la avenida, contra la garita en la que los pasajeros esperan el paso de los colectivos.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Las cabezas de conductor y acompañante dieron contra el parabrisas.

/Fin Código Embebido/

Los ocupantes del vehículo, un Chevrolet Celta, fueron atendidos por médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), pero se encontraban prácticamente ilesos a pesar de golpear sus cabezas contra el parabrisas.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque impactante en la zona de Alberdi y Génova destruyó un auto y la parada de colectivos.

¿Quién estuvo involucrado? Los ocupantes del vehículo, un Chevrolet Celta, fueron los afectados.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió a las 4.30 de este viernes.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la zona norte rosarina, específicamente en la intersección de Alberdi y Génova.

¿Cómo resultaron los ocupantes? Fueron atendidos por el SIES y se encontraban prácticamente ilesos.

¿Por qué es relevante el evento? El choque involucró una parada de colectivos y los ocupantes del vehículo sufrieron lesiones mínimas a pesar de la magnitud del accidente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho