Mundo

México establece aranceles del 16.8% a Argentina y países sin tratado comercial

A partir de 2026, se aplicará un arancel del 16.8% a productos provenientes de Argentina y otros países sin acuerdos comerciales, afectando múltiples sectores, incluido el automotriz.

10/09/2025 | 11:52Redacción Cadena 3

FOTO: Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

  1.

    Audio. México establece aranceles del 16.8% a Argentina y países sin tratado comercial

    Siempre Juntos

    Episodios

México impone un arancel del 16.8% a Argentina y a todos los países con los que no tiene tratado de libre comercio. Esta medida comenzará en 2026 y afectará a 1.371 fracciones de productos.

Entre los productos gravados se encuentran muchos que tienen relación con el sector automotriz, donde Argentina es un importante exportador hacia México.

Esta decisión busca resguardar el comercio interno mexicano de cara a la renegociación del tratado de libre comercio vigente con Estados Unidos y Canadá.

La implementación de estos aranceles afecta a todos los países del Mercosur, así como a otros países latinoamericanos que no tienen acuerdos comerciales con México.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Bárbara Anderson.

