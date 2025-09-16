Le negaron otra vez la prisión domiciliaria al ex juez federal Walter Bento
Enfrenta 15 cargos que incluyen cohecho activo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y abuso de autoridad.
16/09/2025 | 11:10Redacción Cadena 3
FOTO: Le negaron otra vez la prisión domiciliaria al ex juez federal Walter Bento.
-
Audio. Negaron prisión domiciliaria al ex juez federal Walter Bento por riesgo procesal
Siempre Juntos
Le volvieron a negar la solicitud de prisión domiciliaria al ex juez federal Walter Bento, acusado de ser líder de una asociación ilícita que pedía coimas a cambio de beneficios judiciales.
El ex magistrado argumentó el pedido en el estado de salud de su esposa, que se fracturó el año pasado y no pudo recuperarse aún y necesita atención permanente.
Además, su hijo Facundo, que tiene parálisis cerebral, habría tenido una recaída desde que no puede vincularse con su padre.
Las juezas del caso sostienen que el riesgo procesal es alto y, por ende, Bento seguirá en el penal de Almafuerte.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en curso. Grave caso de delitos contra la integridad sexual en la capital cordobesa
Un hombre fue arrestado acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de al menos tres menores. Interviene la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual.
/Fin Código Embebido/
Informe de Facundo Dimaría.