Le negaron otra vez la prisión domiciliaria al ex juez federal Walter Bento

Le volvieron a negar la solicitud de prisión domiciliaria al ex juez federal Walter Bento, acusado de ser líder de una asociación ilícita que pedía coimas a cambio de beneficios judiciales.

El ex magistrado argumentó el pedido en el estado de salud de su esposa, que se fracturó el año pasado y no pudo recuperarse aún y necesita atención permanente.

Además, su hijo Facundo, que tiene parálisis cerebral, habría tenido una recaída desde que no puede vincularse con su padre.

Las juezas del caso sostienen que el riesgo procesal es alto y, por ende, Bento seguirá en el penal de Almafuerte.

Informe de Facundo Dimaría.