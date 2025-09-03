En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Identifican a cinco sanjuaninos vandalizando el dique Luján en San Luis

La justicia investiga el hecho, con ayuda de las cámaras de seguridad de la zona.

03/09/2025 | 11:38Redacción Cadena 3

FOTO: Identifican a cinco sanjuaninos vandalizando el dique Luján en San Luis (Foto: ANSL).

  1.

    Audio. Identifican a cinco sanjuaninos por vandalismo en el dique Luján

    Siempre Juntos

    Episodios

Cinco personas oriundas de San Juan fueron identificadas por realizar pintadas vandálicas en el dique Luján. 

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que descendieron de una camioneta y escribieron nombres y frases en distintos sectores del predio.

El vehículo está radicado en Rawson. La justicia ya tomó intervención y avanza la investigación junto a autoridades de San Juan.

Este acto de vandalismo genera preocupación en la comunidad, que espera acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Alejandro Heredia.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho