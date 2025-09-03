Identifican a cinco sanjuaninos vandalizando el dique Luján en San Luis
La justicia investiga el hecho, con ayuda de las cámaras de seguridad de la zona.
FOTO: Identifican a cinco sanjuaninos vandalizando el dique Luján en San Luis
Cinco personas oriundas de San Juan fueron identificadas por realizar pintadas vandálicas en el dique Luján.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que descendieron de una camioneta y escribieron nombres y frases en distintos sectores del predio.
El vehículo está radicado en Rawson. La justicia ya tomó intervención y avanza la investigación junto a autoridades de San Juan.
Este acto de vandalismo genera preocupación en la comunidad, que espera acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
