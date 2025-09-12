Detienen al operador financiero del segundo cártel más importante de México
La aprehensión de Oscar Antonio Álvarez se realizó en un operativo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es considerado el mayor lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación.
12/09/2025 | 12:36Redacción Cadena 3
FOTO: Detienen al operador financiero del segundo cártel más importante de México.
-
Audio. Detienen al operador financiero del segundo cártel más importante de México.
Siempre Juntos
Detienen en México al mayor operador financiero del segundo cártel más importante del país, el cártel Jalisco Nueva Generación.
La captura se realizó en un megaoperativo de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Oscar Antonio Álvarez, señalado como el principal operador financiero del poderoso cártel, acababa de abordar un vuelo hacia Barcelona cuando fue aprehendido.
/Inicio Código Embebido/
Polémica iniciativa. México propone un impuesto del 8% a videojuegos violentos para frenar su consumo
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo impulsa un impuesto especial a los videojuegos violentos para abordar la seguridad y aumentar la recaudación fiscal en el país.
/Fin Código Embebido/
Es conocido por ser el principal lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, que ocupa el segundo lugar en poder detrás del cártel de las familias de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Álvarez se encargaba del trasiego de dinero generado por el tráfico de drogas, especialmente de metanfetaminas, desde México hacia Estados Unidos.
/Inicio Código Embebido/
Explosión en Iztapalapa. Explosión de camión con gas en Ciudad de México: sube a 9 el número de muertos
55 personas que resultaron heridas continúan internadas.
/Fin Código Embebido/
Informe de Bárbara Ánderson.