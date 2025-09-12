FOTO: Detienen al operador financiero del segundo cártel más importante de México.

Detienen en México al mayor operador financiero del segundo cártel más importante del país, el cártel Jalisco Nueva Generación.

La captura se realizó en un megaoperativo de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Oscar Antonio Álvarez, señalado como el principal operador financiero del poderoso cártel, acababa de abordar un vuelo hacia Barcelona cuando fue aprehendido.

Es conocido por ser el principal lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, que ocupa el segundo lugar en poder detrás del cártel de las familias de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Álvarez se encargaba del trasiego de dinero generado por el tráfico de drogas, especialmente de metanfetaminas, desde México hacia Estados Unidos.

Informe de Bárbara Ánderson.