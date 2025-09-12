FOTO: Explosión de camión con gas en Ciudad de México: sube a 9 el número de muertos

Nueve personas perdieron la vida tras la explosión de un camión cisterna con gas LP (licuado de petróleo) que ocurrió este miércoles en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, informaron este jueves fuentes oficiales.

La explosión ocurrió luego de que el camión volcara y estallara en el área conocida como Puente de la Concordia. La onda expansiva ocasionó daños tanto a peatones como a automovilistas que circulaban en los alrededores.

En sus redes sociales, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México indicó que 55 personas que resultaron heridas continúan siendo atendidas en hospitales de la capital mexicana y del estado central de México.

"Seguiremos brindando atención y actualizando la información conforme avance la situación", detalló el ministerio.

Más temprano, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, dijo a periodistas que entre las personas lesionadas hay varias en condición grave de salud, pues tienen entre el 50 y el 70 % de la superficie corporal con quemaduras.

En tanto, los pacientes que se encuentran en estado crítico sufrieron daños en más del 70 % de su cuerpo.