Denuncian a una congregación religiosa por dañar rocas en el Manzano Histórico

FOTO: Una congregación religiosa será multada por pintar piedras en una reserva (El Sol).

Una congregación religiosa de San Rafael recibirá una multa por haber pintado con aerosol rocas en la reserva del Manzano Histórico, en Tunuyán.

La subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, comentó en Cadena 3 que "se efectuó este procedimiento en 20 rocas provocadas por aerosol".

Ojeda también mencionó que integrantes de la congregación fueron denunciado luego de que miembros del grupo religioso fueron observados rayando con aerosol las piedras y los postes en uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Uco, que es zona protegida.

Cabe decir que el representante religioso se comprometió a limpiar las rocas dañadas. Sin embargo, la sanción económica para la congregación perteneciente al Verbo Encarnado, podría alcanzar los 2 millones de pesos.

Informe de Facundo Dimaria.