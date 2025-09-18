En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Denuncian a una congregación religiosa por dañar rocas en el Manzano Histórico

Se trata de una congregación del Verbo Encarnado. La sanción económica por pintar con aerosol piedras en la reserva de Tunuyán sería de hasta dos millones de pesos.

18/09/2025 | 12:40Redacción Cadena 3

FOTO: Una congregación religiosa será multada por pintar piedras en una reserva (El Sol).

  1.

    Audio. Multan a congregación religiosa por dañar rocas en reserva del Manzano Histórico

    Siempre Juntos

    Episodios

Una congregación religiosa de San Rafael recibirá una multa por haber pintado con aerosol rocas en la reserva del Manzano Histórico, en Tunuyán. 

La subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, comentó en Cadena 3 que "se efectuó este procedimiento en 20 rocas provocadas por aerosol". 

Ojeda también mencionó que integrantes de la congregación fueron denunciado luego de que miembros del grupo religioso fueron observados rayando con aerosol las piedras y los postes en uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Uco, que es zona protegida.

Cabe decir que el representante religioso se comprometió a limpiar las rocas dañadas. Sin embargo, la sanción económica para la congregación perteneciente al Verbo Encarnado, podría alcanzar los 2 millones de pesos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Facundo Dimaria.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho