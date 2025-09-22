Belgrano y Newell's se enfrentan en Córdoba: horario y formaciones

FOTO: El Pirata viene de ganarle 3-1 a la Lepra por Copa Argentina.

Belgrano y Newell's chocan este lunes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra. Se podrá ver por TNT Sports.

Se trata de la revancha inmediata del cruce por la Copa Argentina, donde el “Pirata” eliminó a la “Lepra” para meterse en semifinales. En este caso, ambos se encuentran fuera de zona de playoffs y necesitan ganar para no quedar relegados.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell's: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian Fabbiani.

