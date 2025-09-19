Colapinto quedó en el puesto 19 de la primera práctica libre que lideró Norris

El piloto argentino Franco Colapinto a bordo de Alpine no tuvo una buena performance en laprimera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 y se ubicó en la decimonovena posición de la competencia que lideró Lando Norris con McLaren.

En una carrera que fue interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos, Norris fue el piloto más rápido con un 1:42.704, 0.310s por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc a mando de su Ferrari completó el top 3 a 0.552s del británico.

En tanto, la cuarta posición fue para George Russell (0.717s), que fue el único Mercedes en el top 10. Bastante cerca, Alex Albon terminó quinto con su Williams (0.859s).

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán inició este viernes desde las 5.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Viernes 19 de septiembre





Práctica Libre 2: 09:00hs





Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 05:30hs





Clasificación: 09:00hs





Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs





Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.