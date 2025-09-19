Briatore contó cuál es el único piloto que compite con Colapinto para 2026

Flavio Briatore, líder de Alpine, puso fin a los rumores sobre la segunda titularidad del equipo para la temporada 2026 y aseguró que la decisión se definirá entre Franco Colapinto y el piloto reserva Paul Aron. La confirmación llega en medio de intensas especulaciones que habían incluido nombres como Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Mick Schumacher e incluso pilotos ya consagrados, pero Briatore dejó claro que no contempla incorporar a nadie fuera de la estructura actual del equipo.

“Es entre Franco y Paul”, dijo Briatore en una entrevista exclusiva con el medio especializado The Race. El directivo destacó las cualidades del estonio de 21 años: “Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Tengo que entender qué es lo mejor para el equipo”. En la misma línea, aclaró que actualmente no tiene intereses personales en ninguno de los dos: “Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros”.

El italiano de 75 años recordó que, si bien en el pasado representaba a varios pilotos de la parrilla, hoy su foco está exclusivamente en el rendimiento del equipo. Briatore señaló que necesita al menos una o dos carreras más antes de tomar una decisión definitiva. “No sé cuál de los dos. Necesito ver cómo evolucionan en pista”, afirmó.

En las últimas semanas, Briatore había lanzado críticas sobre Colapinto, poniendo en duda si era el momento adecuado para que el argentino ocupara la titularidad. Sin embargo, tras observar su desempeño reciente, elogió su evolución: “Por el momento, Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”.

Sobre la necesidad de estabilidad en el equipo, Briatore agregó: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de esa estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”.

El domingo, Franco Colapinto afrontará su 11ª carrera como titular de Alpine en el callejero de Bakú, mientras Paul Aron, quien firmó como piloto reserva a fines de 2024, ya tuvo prácticas oficiales con Sauber a comienzos de la temporada y sigue demostrando su potencial. La decisión final de Briatore se conocerá tras las próximas competencias, que incluyen los GP de Singapur, Texas, México, Interlagos y Las Vegas.

Con esta definición, Alpine apunta a consolidar un proyecto de mediano plazo, priorizando la continuidad y la evaluación detallada del rendimiento de sus jóvenes talentos, antes de cerrar la alineación que competirá en 2026.