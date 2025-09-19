Azerbaiyán: Colapinto no pudo salir del fondo en las prácticas libres 1 y 2

El piloto argentino Franco Colapinto a bordo de Alpine no tuvo una buena performance en la primera y segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1.

En la primera, se ubicó en 19, superando por un lugar al francés Pierre Gasly.

Con el objetivo de mejorar su rendimiento, cambió a gomas medias y mejoró sus tiempos en la FP2. Pasó de 20 a 16 con un tiempo de 1m43s329, lo que lo deja a 1s786 de la cima y un lugar por detrás de Piastri, que se accidentó.

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 05:30hs





Clasificación: 09:00hs





Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs





Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Informe de Franco Reale.