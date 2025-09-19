Colapinto, tras las pruebas libres en Bakú: "Nos está costando mucho"
El piloto finalizó anteúltimo y último, respectivamente, en el circuito callejero del Gran Premio de Azerbaiyán.
19/09/2025 | 10:55Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto.
El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que les "está costando mucho en esta pista" tras salir anteúltimo y último en las pruebas libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Luego de otra pobre presentación en el Circuito callejero de la capital azerbaiyana de Bakú, el oriundo de Pilar afirmó que "no hubo muchas mejoras entre la primera y la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance".
"Pierre hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas pero hay que trabajar para mañana, está siendo un dia dificil. Estamos muy lejos así que a laburar para mañana" agregó.
Lectura rápida
¿Qué dijo Colapinto sobre las pruebas libres? Afirmó que les "está costando mucho en esta pista".
¿Cómo terminó en las pruebas libres? Finalizó anteúltimo y último en el Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Cuál es el problema que enfrenta? Mencionó que hay muchos baches y curvas lentas en el circuito.
¿Hubo mejoras en el auto? Colapinto indicó que no hubo muchas mejoras entre la primera y segunda práctica.
¿Qué cambios hizo Pierre? Pierre realizó cambios que ayudaron un poco, pero aún hay que trabajar para mejorar.
[Fuente: Noticias Argentinas]