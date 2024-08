El primer día de Colapinto en F1: persecución a Leclerc, leve despiste y elogios

Franco Colapinto demostró este viernes que está a la altura del mayor desafío de su prominente carrera deportiva: ser parte de una escudería de la Fórmula 1.

Con un arranque modesto, pero que fue mejorando con el correr de las vueltas, el piloto argentino dejó buenas sensaciones en el equipo Williams y logró terminar con un tiempo más que aceptable en la primera y segunda práctica que tuvieron lugar este viernes en el circuito de Monza.

Lo más destacado fue que el argentino casi no tuvo errores a lo largo del viernes y registró su mejor tiempo con 1:21.784, quedando a solo 0.192 segundos de su compañero Alex Albon y a 1.046 del más rápido Lewis Hamilton (1:20.738). Ese tiempo le permitió terminar en la 17° posición de la FP2.

Detrás de él quedaron Guanyu Zhou de Kick Sauber (1:22.223), Esteban Ocon de Alpine (1:21.867) y Pierre Gasly de Alpine (1:21.819).

La persecución con Leclerc

En una de las vueltas rápidas de Colapinto, le tocó seguir de atrás a la Ferrari de Charles Leclerc durante un giro completo y se pudo observar cómo no le perdió pisada, aprovechando los neumáticos blandos.

El argentino aprovechó esa última parte de la FP2 para tomar ritmo de carrera con el compuesto más rápido y no cometió errores.

El leve despiste en la curva “parabólica” de Monza

El oriundo de Pilar sufrió una salida de pista en la última vuelta de la Práctica 1, al pasarse de largo en la mítica curva “parabólica”, pero volvió sin problemas a la cinta asfáltica.

En esa misma curva, minutos antes había sufrido un accidente el piloto italiano Kimi Antonelli, quien chocó contra la barrera y encendió las banderas rojas.

La salvada que capturó la TV internacional

La autocrítica de Colapinto: “Me falta más confianza”

“Me falta un poco de confianza en el sector 3; en el sector 1 y 2 fui más rápido que él (Alex Albon). Así que está todo en esas curvas rápidas que hay que encontrar un poco el límite de la goma, es una ventana muy chiquita, y si le pones un poco de velocidad de más, la goma es muy sensible y es un poco lo que me está costando, pero el resto bien”, declaró Franco a ESPN tras la segunda práctica.

Y agregó: “Contento, en la FP2 dimos un saltito, me está costando un poco los ‘longs runs’, la goma es muy sensible a la temperatura y es un poco lo que me pasó en la primera parte de la temporada de F2 y ahora es mucho más sensible a la temperatura, teníamos mucho ‘grind’ (agarre) hoy a la mañana y me costaba entender en qué parte de la curva empujar y en qué parte no.

“Feliz de mi primer día como oficial de Fórmula 1, así que muy contento de estar acá, por suerte lo disfruté mucho, así que feliz y vamos por mañana seguir progresando, disfrutando y estoy muy feliz con el equipo y con el auto”, cerró.

El cruce entre Ralf Schumacher y el director de Williams

El hermano del siete veces campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, criticó duramente la decisión del equipo británico de no fichar a Mick Schumacher para ocupar la butaca que finalmente se la quedó Franco Colapinto.

“Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa júnior de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido”, dijo Ralf a la agencia de noticias alemana Sky Deutschland.

Horas más tarde, el directo de Williams, James Vowles fue contundente: "Mick no es especial, simplemente sería bueno. Creo que vendría con mucha más experiencia que Franco. Pero el futuro de Williams no es invertir en el pasado".

Y luego llenó de elogios al argentino: "Franco está por delante en el campeonato de F2 de Antonelli, está por delante de Bearman… Está en MP, y con el debido respeto a MP, no es Prema o ART, y está haciendo un buen trabajo y avanzando".