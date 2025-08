Guerra de abogadas: la letrada del caso Darthés reclama 100 mil dólares a Wanda y Rosenfeld la contrademandó

La abogada brasileña Carla Junqueira realizó una presentación hacia la justicia argentina por una supuesta deuda de sus honorarios por lo que habría trabajado junto a Wanda Nara y Ana Rosenfeld cuando Mauro Icardi solicitó la restitución internacional de sus hijas, aunque Rosenfeld negó los hechos y aseguró que la letrada no cuenta con matrícula nacional.

Es que Junqueira tuvo gran reconocimiento en Argentina por haber sido quien logró una condena a seis años de Juan Darthés en Brasil, ante las acusaciones de abuso sexual por parte de Thelma Fardín. Sin embargo, el conflicto con Rosenfeld y Nara, no sentó un buen precedente.

La letrada pretende demandar a su par y a la mediática por supuesto daño moral y pago de honorarios. Por cada ítem correspondería US$50 mil, un total de US$100 mil. Asimismo solicitó una medida cautelar para “que a fin de resguardar la prueba” se consigan los documentos del caso.

Según la presentación, la letrada trabajó durante algunos meses con el fin de impedir que Icardi se quede con la tenencia de las menores. Ésto habría resultado en un “engaño” bajo la promesa de brindarle publicidad, aunque finalmente no ocurrió.

Parte de las pruebas presentadas, incluyen una foto de Rosenfeld y Junqueira y un chat nocturno en donde le informó que trabajaba en el tema. Además, en las capturas de pantalla de las conversaciones, la brasileña le indica a su par argentina que había revisado que impidió que el futbolista viaje a Turquía con las niñas.

Por su parte, Rosenfeld refutó: “No cometí delito o estafa. Esta mujer iba a ser convocada para cuando llegase la restitución internacional. Cuando ocurrió en junio, yo ya no trabajaba con Nara así que ella nunca pudo tomar la representación, al menos desde un lugar de recomendación”.

“Cuando me puse a trabajar con Wanda en el divorcio, surgió la posibilidad de solicitar la restitución internacional, entonces me pareció muy bien darle el contacto que tenía de Junqueira por lo que creí que era letrada de la República Argentina, no sabía que no tenía matrícula nacional”, añadió la amiga de Wanda.

“Cuando me enteré que no tenía matrícula, le dije a Wanda que busque un abogado especialista en la materia. Cuando ella - Junqueira- ve que me alejo del expediente de Nara y Payarola pasa a ser exclusivo, le agarró un ataque de furia y me mandó una factura”, continuó Ana.

“El escrito se hizo en mi estudio y ella sólo dijo cuáles serían los argumentos que había que exponer si llegara la restitución internacional, que llegó cuando ya estaba Payarola y ella tuvo contacto con él”, insistió.

“La demandé por usurpación de títulos y honores porque ella quería firmar el expediente en Argentina, sin tener la matrícula. El segundo tema llegó cuando expuso las conversaciones privadas descontextuadas por lo que rompimos la relación”, concluyó Rosenfeld.