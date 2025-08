Quentin Tarantino reveló cuál es su mejor película

El director de cine, productor, guionista, editor Quentin Tarantino reveló cuál piensa que es la mejor película que hizo en su carrera.

"Durante años la gente me ha preguntado cosas así y yo siempre he dicho que todas son como mis hijos y las quiero por igual. Luego cambié mi respuesta y decía que dependía del momento en que me preguntases, podía ser Kill Bill o esta otra", señaló en el comienzo de la entrevista Tarantino.

El director se hizo cargo de muchas obras reconocidas mundialmente por lo que se supone que está decisión sería difícil para Tarantino.

"Realmente creo que Érase una vez en Hollywood es mi mejor película", afirmó contundentemente el director detrás de otros grandes títulos como Pulp Fiction.

Esta es la última película realizada por Tarantino, la cual cuenta con actuaciones de Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, entre otros.

De qué trata Érase una vez en Hollywood

A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a lo enraizados que están. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, que fue víctima de la familia Manson en la matanza de 1969.

