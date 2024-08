El reencuentro de Christine GZ con Franco Colapinto tras la entrevista viral

Franco Colapinto debutará en Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Italia. Luego de recorrer el circuito de Monza, el piloto, anunciado como el nuevo de Williams Racing en reemplazo de Logan Sargeant, protagonizó un divertido momento con una periodista, que lo dejó sin palabras.

La periodista que lo entrevistó tiene 30 años y es conocida en sus redes sociales como Christine GZ, pero su nombre real es Christine Giampaoli Zonca. La joven es oriunda de Pondicherry, India, y se mudó a Milán, Italia, a sus 8 años y después a Tenerife, España.

Su amor por el automovilismo inició cuando pequeña, pero se subió por primera vez a un auto de rally en el 2022, en las Islas Canarias. Luegocompitió en el Campeonato de España y la Baja 1000 americana.

Christine GZ supo vincular su pasión deportiva con su trabajo como comunicadora y formó parte de Sport Mediaset para retransmitir la Fórmula E en Italia. Este año comenzó a ganar popularidad cuando Thibaut Courtois, futbolista del Real Madrid, la convocó para su equipo de Rally.

La entrevista a Franco Colapinto se volvió viral en redes y causó risas entre los usuarios, que destacaron la actitud del piloto. "Estoy en una nube, gracias por hacerme una nota, tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá", dijo el piloto de 21 años.

"La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y dije que este chico me va a caer bien", respondió ella. "Uy, no, qué entrevistas habrás visto, por favor", remató Colapinto. "Te lo cuento luego, por favor, ahora no que se pueda grabar", arremetió Christine GZ.

Luego del revuelo de la entrevista, Christine GZ se refirió al intercambio y comentó qué le dijo Colapinto al apagarse las cámaras. "Yo le dije 'la que me ligaste' y él me respondió que solo dijo la verdad. Me comentó que haremos una selfie para reventar las redes, mis jefes están muy contentos".

