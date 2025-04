¿Lo tenías como actor? El divertido spot comercial que protagoniza Colapinto

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto compartió un inesperado anuncio en redes sociales, pocas horas después de haber probado el auto de la escudería francesa de la Fórmula 1 en el autódromo de Monza.

El pilarense de 21 años aparece en un “spot” junto a un policía, que lo arresta por conducir a grandes velocidades por la ciudad italiana y con el que bromea acerca de algo oculto en el baúl del automóvil.

"Ojo con lo que se vieneeeee. La colección de Scalpers está llegandooo", escribió el piloto en la publicación.

Luego de lo que fue la prueba en Monza y la publicidad de Scalpers, empresa extranjera de ropa, Colapinto compartió el video y bromeó: “No manejo nunca más”.

El video en cuestión.

me llevaron preso por primera vez.. ?? maneje muy rápido en monza me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia no manejo nunca más ???????? ciao pic.twitter.com/VQGGPjyrcJ