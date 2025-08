Heung-Min Son se despidió entre lágrimas del Tottenham tras 10 temporadas

Un día después de anunciar su inminente salida de Tottenham tras una década con el club, el astro surcoreano Son Heung-min recibió una emotiva despedida el domingo por parte de sus compañeros de equipo, los jugadores del Newcastle y casi 65.000 aficionados en Seúl.

El amistoso de pretemporada en Corea del Sur entre los equipos de la Liga Premier terminó 1-1. El punto culminante fue cuando Son fue reemplazado en la segunda mitad del que probablemente fue su último partido para Tottenham. El capitán de 33 años fue rodeado por ambos equipos antes de sentarse en el banco entre lágrimas.

We're not crying, you are ??



Heung-Min Son waves goodbye to Tottenham Hotspur after an incredible 10 years with the club ?? pic.twitter.com/co4oBSPkQt