Mirtha Legrand reveló que su marido fue censurado: “Nos fuimos a España, lloraba todos los días”

Mirtha Legrand confesó que su marido, Daniel Tinayre, estuvo prohibido en el país a causa de una denuncia que hizo una actriz por una película y tuvieron que viajar a España. "Me dijo, mira Chiquita, no puedo trabajar más acá hasta que me levanten la prohibición, si es que la levantan", expresó.

La conductora contó que un alto funcionario del gobierno de Perón llamó a Tinayre por teléfono para comunicarle que estaba prohibido. "Un día lo llamó un funcionario muy fuerte del gobierno que ya lo conocía de la época de Argentina Sono Film y le dijo 'Daniel, a partir de hoy estás prohibido'", aseguró.

La diva explicó que, poco después, les ofrecieron filmar una película en España, oportunidad que decidieron aceptar pese al costo emocional que implicaba dejar a sus hijos en Argentina. “Nos fuimos a España y dejé a mis hijos. Sufrí muchísimo, los extrañaba. Lloraba todos los días”, confesó.

Finalmente, relató que, con el tiempo, la prohibición fue levantada y pudieron regresar. “Nos llamaron para avisarnos que le habían levantado la prohibición. Es la primera vez que lo cuento. Fue muy doloroso”, concluyó.