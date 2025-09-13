Colapinto eligió a su mejor amigo entre los pilotos de Fórmula 1
El piloto argentino reveló quién es el piloto con el qué mejor relación tiene dentro del circuito.
13/09/2025 | 17:52Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto
Franco Colapinto aprovechó un fin de semana de descanso entre el Gran Premio de Monza y el próximo GP de Azerbaiyán para participar en una entrevista con el staff oficial de Fórmula 1.
El piloto argentino, que compite en la escudería Alpine, respondió a diversas preguntas que permitieron conocer un aspecto más personal de su vida dentro del paddock.
Durante la conversación, se le preguntó directamente quién consideraba su mejor amigo entre los 20 pilotos que conforman la parrilla actual. Colapinto no dudó en mencionar a Gabriel Bortoleto, joven piloto brasileño con quien mantiene una relación cercana desde sus inicios en el karting. "Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando jugábamos al karting. Es un buen tipo, y ambos somos latinos. Probablemente es con quien me siento más cercano", expresó el argentino.
Bortoleto se destacó en 2023 al coronarse campeón del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA y continuó brillando en la Fórmula 2, donde llegó a liderar la clasificación. Su ascenso en el automovilismo lo posicionó como una promesa para la Fórmula 1.
La relación entre Colapinto y Bortoleto refleja el compañerismo que se desarrolla entre los pilotos, a pesar de las rivalidades propias del automovilismo.
