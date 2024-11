Fuerte cruce entre Feinmann y Sileoni por los libros con escenas explícitas

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, protagonizó un intenso cruce con el periodista Eduardo Feinmann en el aire de Radio Mitre, a raíz de la controversia generada por los libros incluidos en el programa "Identidades bonaerenses".

Estos textos, que contienen escenas sexuales explícitas, están siendo distribuidos en colegios de la provincia, lo que ha generado el rechazo de numerosos padres, tal como lo había expuesto recientemente Infobae.

El debate se desató cuando Feinmann cuestionó el contenido de las publicaciones, tras recibir quejas de padres preocupados por los textos, que incluyen escenas de sexo y lenguaje explícito.

Sileoni, por su parte, defendió el programa y aseguró que los libros no están destinados a los estudiantes de manera obligatoria, sino que forman parte de las bibliotecas escolares y son herramientas para docentes y bibliotecarios. "No son libros para los estudiantes, son libros para las bibliotecas. No se obliga a los estudiantes a leerlos", señaló el funcionario.

Feinmann, sin embargo, insistió en que los padres están "indignados" por el contenido de estos libros, que forman parte de la colección de literatura destinada a la educación secundaria. El periodista leyó en vivo un extracto de uno de los textos más polémicos, Cometierra, que describe una escena de sexo explícito, y preguntó a Sileoni: "¿Esto es literatura para usted? ¿En serio?"

Sileoni respondió que, a su juicio, el texto forma parte de una obra literaria y que no se trata de "pornografía". "Esto es literatura, Feinmann... Si quiere podemos ir a El Cantar de los Cantares o Madame Bovary, otros contextos con el mismo revuelo social. Es literatura, es arte, que propone una mirada desde otro lugar, permite hablar de cosas de otra manera, permite hablar en la escuela de escenas difíciles", defendió el funcionario.

El exministro de Educación nacional también destacó que la escuela es un espacio adecuado para tratar estos temas, ya que en muchos hogares los adolescentes no tienen la posibilidad de hablar abiertamente sobre estas cuestiones. "La escuela es un buen lugar para escuchar a los jóvenes que a veces los escuchan poco", afirmó Sileoni, y subrayó que el programa busca generar un espacio para reflexionar sobre temáticas complejas como la identidad de género, la violencia y las relaciones afectivas.

Feinmann, por su parte, reiteró que los padres tienen derecho a decidir sobre el contenido al que acceden sus hijos, y sugirió que sería mejor que los libros no se distribuyan en las escuelas. "¿No sería mejor que esto no esté en las bibliotecas de los colegios de la provincia de Buenos Aires? ¿Y dejar esto a los padres? Que los padres sean los que permitan o no leer este tipo de cosas", cuestionó el periodista.

Sileoni, sin embargo, defendió la decisión del gobierno provincial, asegurando que no se trata de una confrontación con las familias, sino de un apoyo a las adolescencias. "A veces los padres están y a veces no están. No es contra los padres, es a favor de las adolescencias, no es en contra de la familia", concluyó el director de Cultura y Educación.

El intercambio dejó en evidencia las tensiones sobre el rol de la escuela en la educación afectiva y sexual, así como la controversia sobre los límites del contenido en los materiales educativos destinados a los jóvenes. La discusión sobre los libros de "Identidades bonaerenses" continúa siendo un tema de debate entre las autoridades provinciales y diversos sectores de la sociedad.