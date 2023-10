"Cometierra", la novela revelación de Dolores Reyes, llega en formato de serie

Luego de cautivar a miles de lectoras y lectores con el personaje Cometierra, una niña que tiene el don de encontrar los cuerpos de personas desaparecidas, la novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes salta del papel a la pantalla de la mano del cineasta, guionista, productor y autor Daniel Burman, quien al frente de un equipo de guionistas y realizadores avanza en el rodaje de una serie que retoma la potencia de esta historia que entrelaza la violencia y la marginalidad sin incurrir en estereotipos.

Publicada por el sello Sigilo en 2019, "Cometierra" se transformó en un fenómeno literario que superó la undécima edición en el país y hoy se puede leer en Italia, España, Francia, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, acaso porque los temas que aborda -el duelo, la identidad y la violencia- adquieren un carácter universal. Su autora, Dolores Reyes (1978), es docente y escritora.

Nació en el oeste del Gran Buenos Aires y fue maestra en escuelas de esa zona durante gran parte de sus 44 años. En paralelo a su compromiso con la enseñanza, fue afilando un agudo poder de observación que la ayudó a construir la mirada y los códigos de los personajes juveniles a los que le da voz en esta obra y en su prolongación, "Miseria", publicada hace unos meses.

La protagonista de "Cometierra" tiene un don, tan oscuro como iluminador. A partir de tragar tierra puede visualizar el destino de personas que han desaparecido por ser víctimas de la trata o por femicidios, como le ocurrió a su madre. Este poder la lleva a resolver crímenes crímenes y encarar las fuerzas oscuras de su pasado. Junto a su grupo de amigos, la mujer descubrirá su propia identidad y lugar en el mundo, en el escenario de un barrio envuelto en la violencia y las desapariciones de sus seres queridos.

"Cuando terminé de leer 'Cometierra' por primera vez, sentí en mis manos toda la fuerza de su protagonista, y la conmoción que me provocó la obra es la misma que nos contagió a todos los que nos sumamos a esta aventura vibrante y necesaria", dice el productor y cineasta argentino Daniel Burman en un comunicado en el que la plataforma Prime Video anuncia que está rodando la versión audiovisual de la novela.

En su adaptación audiovisual, la historia estará estructurada en siete episodios que se transmitirán por la plataforma y narrará la historia de una chica de los suburbios de la Ciudad de México que en este caso se llama Aylín y adquiere el superpoder de comunicarse con la tierra. La escritura del guión estuvo a cargo de un equipo encabezado por Mónica Herrera (quien participó de "La caída") y contó con las plumas de Gabriela Guraieb, Camila Brugés, Juan Carballo, Clara Roquet y la novelista Brenda Navarro (autora de "Casas vacías", entre otros títulos).

"Yo no había pensado en 'Cometierra' para adaptación, pero todos me decían que era muy visual y que claramente se podía adaptar a cine o a serie", dice Dolores Reyes a Télam.

Durante el rodaje, la escritora cuenta que tuvo que "hacer un desplazamiento de unos 100 metros" para contemplar lo que estaba ocurriendo. "Fui pasando por el costado de un puñado de personajes de la novela, fue un viaje muy emocionante y a la vez, lisérgico. Los personajes de 'Cometierra' uno a atrás del otro tomando vida", recuerda.

"La experiencia del rodaje en general, fue impresionante. Y estoy enamorada del casting que se hizo", asegura. Sin embargo, la narradora no participó de la producción. "No formé parte del equipo de escritura, pero me fueron consultando vía reuniones de Zoom, durante buena parte del proceso, pero a veces hay que soltar. Mi parte es escribir libros, y, en cuanto a Cometierra, se tradujo a 15 idiomas, tiene decenas de ediciones y el público la ama. De su serie espero exactamente lo mismo: que la amen y que les quede grabada para siempre", dice.

La serie será producida para Estados Unidos, México y Centroamérica por The Mediapro Studio, que tiene a Burman como su principal cabeza. Se estima que estará disponible exclusivamente a través de Prime Video en más de 240 países y territorios. Además del realizador de "El nudo vacío" y "El abrazo partido", en la serie también participan como directores Cris Gris y Martín Hodara.

El reparto estará integrado por la joven mexicana Lilith Curiel, quien protagonizará la serie e integrará un reparto conformado por Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su actuación en el film Roma de Alfonso Cuarón, que interpretará a la maestra.

También participarán los actores Max Peña, Iván Martínez, Roberto Aguilar, Gerardo Taracena y Harold Torres. El resto del elenco incluye también a Juan Daniel García Treviño, Lizeth Selene, Yalitza Aparicio y Arcelia Ramírez, y contará además con las actuaciones de Rubén Albarrán y Mabel Cadena.