Beatriz Sarlo, la intelectual que deja un legado que enseña a leer entre líneas

Por Juan Esteves.

La cultura argentina está de luto: Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más destacadas que tuvo la historia de este país, murió este martes a los 82 años.

Su mirada analítica, su compromiso social y su potente obra la convirtieron en un faro del pensamiento crítico nacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vida y obra

Nacida en Buenos Aires en 1942, descubrió de muy chica quién quería ser en la vida y fue por ello, destacándose como ensayista, periodista, crítica literaria y docente.

Su carrera estuvo marcada por una profunda curiosidad -y hambre- intelectual y un incansable deseo de comprender las complejidades de la sociedad argentina.

En una entrevista en el Método Rebord, en 2023, confesó que a los 7 años descubrió que quería ser una intelectual: "Muy temprano, a los 7 años, cuando recién sabía leer, encontré en una nota de El Mundo la palabra intelectual y me gustó. No sabía qué quería decir y dije que de grande iba a ser una intelectual. No había entendido lo que era pero ya había elegido el nombre con el que me iba a identificar".

Dicho y hecho. La palabra que mejor la define a Sarlo, ella ya la había elegido en sus primeros años.

Estudió Letras en la UBA y se recibió a los 26 años, siguiendo siempre su pasión por el análisis cultural (social y político) y la crítica literaria.

En 1978, junto a un grupo de colegas, co-funda la revista Punto de Vista (que dirigió durante 30 años), un espacio central para el pensamiento crítico y la resistencia cultural durante la última dictadura militar.

Contribuciones literarias y académicas

A lo largo de su trayectoria, publicó muchos libros que se convirtieron en canon para quienes estudian la literatura, la cultura y la política argentina.

Entre sus obras más destacadas están Una modernidad periférica, Escenas de la vida posmoderna, La pasión y la excepción; y Borges, un escritor en las orillas.

Además de dar a luz innumerables ensayos y relevantes artículos, también publicó: El imperio de los sentimientos; Escritos sobre literatura argentina; La audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010; La intimidad pública; La máquina cultural; Las dos torres; La lengua en disputa y Escritos sobre Roland Barthes.

Cabe decir que, además de tener una relación profunda con la literatura, también la tenía con el cine y el teatro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su rol como figura pública

Sarlo no solo fue una destacadísima académica, sino que también fue una figura pública muy activa.

A través de sus columnas en diarios y revistas, y de sus participaciones en programas de televisión y radio, y pese a ser una hábil polemista -siempre con argumentos más que fundados- compartió sus ideas con un público amplio, ya que su extrema capacidad para analizar con lucidez los acontecimientos políticos y sociales de la época, la convirtieron en una voz autorizada en el debate público.

Legado

Su muerte promete ser un antes y un después en el mundo argentino de la cultura y deja un vacío grande en el mundo intelectual argentino.

Su legado trasciende las fronteras de la Academia y se extiende a todos aquellos que valoran el pensamiento crítico, la libertad de expresión y la intención o esa suerte de búsqueda de ir más allá, camino que transitó dejando de lado el miedo a ser criticada por usar la literatura como una herramienta política.

La obra que deja seguirá viva y promete inspirar a nuevas generaciones a partir de ese pensamiento sólido y crítico, con ánimos de construir y de siempre ver un poco más allá.

Informe de Juan Esteves.