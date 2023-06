Por Lucía Fernández Cívico

Ediciones Godot es una editorial que se especializa en no ficción y sobre todo en traducciones: han traducido filósofos y filósofas del noruego, del esloveno, francés, alemán e inglés.

“Nos encantan los libros que nos hacen cambiar la forma de entender el mundo, ya sea en un aspecto muy pequeño del mundo o en cuestiones más grandes”, dice Victor Malumian quien co-dirige Ediciones Godot junto a Hernán López Winne desde hace quince años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Entrelíneas, Víctor contó además que para publicar un libro tienen que pasar dos cosas: “La primera es que cuando lo leemos nos cambie la mirada sobre el mundo, nos dé algún dato que nos permita entender lo que nos rodea de otra forma. Y la segunda es la forma en la cual cuenta eso, y cómo está documentado. La idea es que los libros puedan romper el pequeño círculo endogámico donde se mueven los y las especialistas de determinada área, que los conocimientos no queden encerrados en un grupo de especialistas, sino que puedan romper el núcleo duro de esa práctica y filtrarse un poco a un público más amplio. Entonces siempre estamos mirando esas dos cuestiones de base”.

En el mes de febrero cumplió 15 años y lo festejó con un sorteo de quince libros para el ganador y otros quince para la persona que este elija. Además, lanzaron “Bibliotecas”, un libro con textos de catorce escritores contemporáneos: Katya Adaui, Selva Almada, Jazmina Barrera, Jorge Carrión, Luis Chitarroni, María Sonia Cristoff, Mercedes Halfon, Martín Kohan, Brenda Lozano, Carla Maliandi, Emiliano Monge, Dolores Reyes, Edgardo Scott y Reynaldo Sietecase, que cuentan historias sobre sus bibliotecas, con sus estilos y miradas particulares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Víctor se refirió también a la labor de un editor o editora: “Un editor es ante todo un gran lector, una persona que lee mucho y que decide tomar una serie de pasos extra para difundir eso que leyó y piensa que otros y otras tienen que leer. Me parece que pasa más por ahí que por algún conocimiento en particular, el resto se aprende en el camino, hoy hay muy buenos espacios académicos de formación para editoras y editores. Me parece que el tema está ahí: en que hay cierta inquietud por difundir de otra forma eso que leíste y te gustó tanto o que te cambió la forma de entender el mundo”, expresó.

Ediciones Godot, una editorial que se presenta como una caja de herramientas para intervenir el mundo que nos rodea. Para más info: www.edicionesgodot.com.ar.