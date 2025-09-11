Más del 20% de los argentinos ya compraron en Shein y Temu

El 22,2% de los argentinos ya realizó compras en las plataformas Shein y Temu. Esta tendencia se aceleró en los últimos meses debido a la agilización de los envíos desde el exterior.

La licenciada en Comercio Internacional, Yanina Lojo destacó en diálogo con Cadena 3 que, a diferencia de la experiencia previa con Amazon, donde los envíos podían tardar semanas, ahora las compras desde Shein y Temu llegan en un promedio de 20 días.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la calidad de los productos varía. "Dependiendo del precio hay distintas calidades. Puedes conseguir bueno, bonito y barato, pero también cosas que son baratas pero de calidad inferior", explicó Lojo. Esto genera que algunos argentinos opten por comparar precios y calidades antes de decidir dónde comprar.

En cuanto a las categorías de productos más demandadas, Lojo menciona que no hay datos oficiales precisos, pero indica que predominan indumentaria, calzado, electrónica y juguetería.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las limitaciones en las compras, cada persona puede realizar hasta cinco compras al año, con un límite total de 15.000 dólares. "Hasta 400 dólares no se pagan derechos ni tasas", aclaró Lojo. Además, el peso máximo permitido por paquete es de 50 kilos.

La licenciada también advierte que el impacto de estas compras en la producción local es difícil de cuantificar, ya que muchos argentinos solían viajar a Chile para comprar productos y ahora optan por las plataformas digitales.

Entrevista de Ahora País.