En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Más del 20% de los argentinos ya compraron en Shein y Temu

Yanina Lojo, Licenciada en Comercio Internacional analizó en diálogo con Cadena 3 las compras en este tipo de sitios web. 

11/09/2025 | 14:16Redacción Cadena 3

FOTO: Crecen las compras al exterior: ¿amenaza para el comercio local?

  1.

    Audio. Más del 20% de los argentinos ya compraron en Shein y Temu

    Ahora país

    Episodios

El 22,2% de los argentinos ya realizó compras en las plataformas Shein y Temu. Esta tendencia se aceleró en los últimos meses debido a la agilización de los envíos desde el exterior.

La licenciada en Comercio Internacional, Yanina Lojo destacó en diálogo con Cadena 3 que, a diferencia de la experiencia previa con Amazon, donde los envíos podían tardar semanas, ahora las compras desde Shein y Temu llegan en un promedio de 20 días.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la calidad de los productos varía. "Dependiendo del precio hay distintas calidades. Puedes conseguir bueno, bonito y barato, pero también cosas que son baratas pero de calidad inferior", explicó Lojo. Esto genera que algunos argentinos opten por comparar precios y calidades antes de decidir dónde comprar.

En cuanto a las categorías de productos más demandadas, Lojo menciona que no hay datos oficiales precisos, pero indica que predominan indumentaria, calzado, electrónica y juguetería.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las limitaciones en las compras, cada persona puede realizar hasta cinco compras al año, con un límite total de 15.000 dólares. "Hasta 400 dólares no se pagan derechos ni tasas", aclaró Lojo. Además, el peso máximo permitido por paquete es de 50 kilos.

La licenciada también advierte que el impacto de estas compras en la producción local es difícil de cuantificar, ya que muchos argentinos solían viajar a Chile para comprar productos y ahora optan por las plataformas digitales.

Entrevista de Ahora País.

Lectura rápida

¿Qué porcentaje de argentinos ha comprado en Shein y Temu?
El 22,2% de los argentinos ha realizado compras en Shein y Temu.

¿Quién es Yanina Lojo?
Es una licenciada en Comercio Internacional que ha comentado sobre las compras en plataformas digitales.

¿Cuánto tiempo tardan los envíos de Shein y Temu?
Los envíos desde Shein y Temu llegan en un promedio de 20 días.

¿Cuáles son las categorías de productos más demandadas?
Las categorías más demandadas son indumentaria, calzado, electrónica y juguetería.

¿Cuáles son las limitaciones para las compras?
Cada persona puede realizar hasta cinco compras al año, con un límite total de 15.000 dólares.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho