Celulares y salud mental: el costo de la recompensa instantánea

Por Rodolfo Barili

La Organización Mundial de la Salud nos recomienda a los periodistas tener mucho cuidado cuando hablamos de la palabra "suicidio". Y por lo general, uno tiene casi la obligación, y es inevitable, cuando esa decisión es tomada por algún personaje público de envergadura y no tenés otra que hablar.

Pero si podés evitarlo, dice la Organización Mundial de la Salud en los medios masivos de comunicación, hay que hacerlo. Claro, esta idea sana de la Organización Mundial de la Salud ocurrió hace mucho tiempo, cuando no teníamos un post-pandemia, donde las enfermedades crecieron enormemente, las que tienen que ver con nuestra mente, y crecieron en chicos muy chicos que estuvieron encerrados sin saber por qué, sin entender por qué, y en adolescentes también.

Un adolescente se quita la vida por día en la Argentina. Uno. El suicidio es la segunda causa de muerte entre chicas y chicos de 10 a 19 años. Solo en la ciudad de Buenos Aires se registraron 596 internaciones de chicos, chicas o adolescentes con riesgo suicida. Se estima que por cada uno de esos pibes, ocurren entre 10 y 20 intentos previos. Y es ahí, en estas cifras que son durísimas, el momento donde hay que abrir bien los ojos, los oídos, prestar atención, para evitarlo.

Es raro que ocurra de una vez, por lo menos eso dicen las estadísticas. Y hay que estar atentos, ¿quiénes, los padres, los adultos? Con las herramientas que tenemos, no somos reyes de la psicología ninguno de nosotros. Nos fuimos preparados para que nuestros hijos eduquen, eduquen la parte de su cerebro, que se llama el centro de recompensa, con un celular que le da la recompensa en forma automática.

No fuimos educados para eso. Pero ese celular que le da la recompensa automática, les está quitando, por ejemplo, la noción del esfuerzo. Esa noción del camino largo hasta llegar a ese lugar soñado, que nos da esa profunda satisfacción. Esa que la mayoría de la sociedad tuvo en otras épocas.

El celular les está quemando ese lugar. Ese mismo lugar donde está el dulce de leche y donde está la cocaína. Para entender a dónde labura el cerebro, el celular. Ante esto estamos. Ocuparnos desde este rincón pequeño de la radio es parte de nuestro aporte. Las cifras duelen, y lo único que nos queda es trabajar en eso. Estar atentos.

