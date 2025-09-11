Salud mental adolescente: las alertas que los adultos podemos identificar
El médico especialista en psiquiatría, Andrés Tate, habló con Cadena 3. "Tenemos que generar un ambiente de seguridad y confianza donde los chicos puedan comunicarse", señaló.
11/09/2025 | 13:33Redacción Cadena 3
FOTO: Las señales de alerta identificables en la salud mental de los jóvenes. (Foto: ABC)
El doctor Andrés Tate, médico especialista en psiquiatría, magíster en psiconeurofarmacología y miembro del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MN. 142316), expresó su profunda preocupación por el incremento del 60% en los casos de suicidio a nivel mundial en los últimos 50 años, con un impacto especialmente alarmante en adolescentes de entre 10 y 25 años.
Este fenómeno, según Tate, pone en evidencia un vacío en la contención que los adultos brindan a los jóvenes. "Estamos ante un aumento sostenido de casos de adolescentes que toman la decisión de quitarse la vida. Esto nos llama a la reflexión y a generar políticas públicas que protejan a nuestras personas", afirmó Tate a Cadena 3, quien destacó la necesidad de producir nueva información para abordar esta crisis.
El especialista señaló que la determinación de querer quitarse la vida surge de múltiples causas, incluyendo experiencias traumáticas en la infancia y un entorno social que, en muchos casos, estigmatiza y no ofrece suficiente contención ni diálogo abierto. "Hay una convergencia de situaciones que lleva a los chicos a no encontrar un canal de comunicación donde puedan expresar su pesar sin sentirse juzgados", explicó. Para Tate, la falta de espacios seguros donde los adolescentes puedan manifestar sus emociones es un factor crítico que agrava esta problemática.
El psiquiatra también hizo hincapié en las señales de alerta que los adultos deben identificar para intervenir a tiempo. Cambios drásticos en el sueño, alteraciones en los hábitos alimentarios, aislamiento, consumo de sustancias, ausentismo escolar y expresiones de desesperanza o inutilidad son algunos de los indicadores que deberían movilizar a padres, docentes y otros adultos en contacto con adolescentes. "Tenemos que generar un ambiente de seguridad y confianza donde los chicos puedan comunicarse, ya sea con nosotros o con otra persona de referencia", subrayó.
Consultado sobre el impacto de la tecnología, Tate reconoció que el acceso ilimitado a dispositivos móviles y redes sociales está bajo estudio como un posible factor que contribuye a problemas de salud mental. "No se puede establecer una relación lineal, pero vemos que el ‘scroll infinito’ de las redes, similar a una máquina tragamonedas, tiene un efecto adictivo. Además, la exposición constante a realidades perfectas en redes puede hacer sentir a los chicos incompletos o insuficientes", detalló. Sin embargo, destacó que la tecnología no es el enemigo, sino que debe usarse de manera responsable, con acompañamiento de los adultos y campañas que promuevan un uso consciente.
Tate también enfatizó la importancia de preguntar directamente a los adolescentes sobre pensamientos suicidas, desmitificando la idea de que hacerlo pueda incentivar el suicidio. "La evidencia muestra que preguntar de manera cruda si alguien está pensando en quitarse la vida puede salvar vidas", afirmó.
Finalmente, el especialista abogó por fomentar el juego libre en los niños como una herramienta clave para el desarrollo neurológico y la tolerancia a la frustración, en contraste con la hiperconectividad que ofrecen los dispositivos móviles. "El juego en una plaza genera conexiones cerebrales que ayudan a los chicos a lidiar con situaciones frustrantes y a desarrollarse de manera saludable", concluyó.
El Ministerio Público Tutelar de CABA, donde Tate colabora, lanzó recientemente una campaña para concientizar sobre esta problemática y promover estrategias de prevención, instando a la sociedad a estar más atenta a las necesidades emocionales de los adolescentes.
Entrevista de Rodolfo Barili.
