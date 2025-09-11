Castro Santander: "Describimos el bullying, pero no trabajamos la prevención"

El psicopedagogo y experto en educación de Mendoza, Alejandro Castro Santander, brindó su perspectiva sobre el caso de la alumna de 14 años que ingresó armada a una escuela en La Paz, aparentemente en busca de una profesora.

En diálogo con Cadena 3, el especialista reflexionó sobre las posibles conexiones con el bullying y las carencias en la prevención de la violencia escolar. Destacó que, aunque aún no está claro si el caso está relacionado con bullying, hay indicios que sugieren una posible situación de acoso. "La prensa planteaba que había como una connivencia con un tema de bullying, entre un alumno o un grupo de alumnos que podrían haber estado haciéndolo y una docente que quedaba como cómplice, como la que no actuaba", señaló, aclarando que estas son presunciones pendientes de confirmación.

Describió a la alumna como "muy tranquila, retraída" y sugirió que el incidente podría ser el resultado de "un brote de ira" por no haber encontrado otra forma de resolver un conflicto.

El experto subrayó que el bullying, como fenómeno estudiado desde hace más de 50 años, sigue siendo un desafío no resuelto. "Parecería que no hubiéramos aprendido nada", afirmó, criticando que las discusiones suelen quedarse en describir el problema sin avanzar en estrategias efectivas de prevención. "Describimos el bullying, pero no trabajamos en prevención de buena convivencia y tampoco se hace participar como corresponde a la familia", remarcó.

Castro enfatizó la importancia de la colaboración entre familia y escuela para crear un "ecosistema que potencia la buena conducta y el aprendizaje". Lamentó que esta relación se haya desdibujado y destacó que la familia es "la primera escuela" de principios, respeto y resolución de conflictos.

También mencionó casos excepcionales, como padres que incentivan el bullying, pero señaló que, en general, las familias reclaman que la escuela no cumple con su deber de cuidado.

Consultado sobre cómo debería actuar un docente ante un caso de acoso escolar, Castro expresó a Cadena 3 su preocupación por la "naturalización" de la violencia en las escuelas. Citó datos de pruebas como PISA y Aprender, que indican que un 75% de los estudiantes secundarios reporta discriminación por apariencia física y un 68% por cuestiones socioeconómicas, religiosas o de género.

Sin embargo, más del 90% afirma sentirse bien y seguro en la escuela, lo que sugiere una normalización de estas conductas. "Cuando se le preguntó a los directivos, el 80,2% dijo que los problemas de convivencia eran un problema menor o no eran un problema", señaló, advirtiendo que esta percepción lleva a actuar solo cuando el conflicto estalla.

Finalmente, el especialista compartió un dato del Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA: un 40% de los chicos que sufren violencia no lo comunican, porque consideran que los adultos no comprenden su situación o temen quedar más expuestos si intervienen. "Es un tema de confianza que hay que trabajar", concluyó Castro, subrayando la necesidad de abordar el clima escolar como una prioridad estratégica para prevenir casos como el de Mendoza.

Entrevista de Miguel Clariá y Facundo Dimaría.