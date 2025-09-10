Videos: el tenso momento de la adolescente armada en una escuela de Mendoza

FOTO: Videos: el momento en que la adolescente disparó en la escuela de Mendoza

Una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, ubicada en La Paz, Mendoza, y disparó al menos dos veces al aire. El incidente comenzó alrededor de las 9.30, justo después del primer recreo, y se prolongó durante más de cinco horas, finalizando cerca de las 15, cuando la estudiante finalmente entregó el arma a las autoridades. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el suceso.

El episodio fue documentado por testigos que capturaron las imágenes desde el interior del aula y otros puntos del colegio. En uno de los videos, se observa a la menor ingresar al aula con el arma en mano, seguido de un disparo que resonó en el espacio.

En otro video, se registró un segundo disparo desde una ventana que daba al patio, y se escucharon gritos de alarma entre los presentes. “¡Otro!”, exclamó una mujer en la grabación, reflejando la tensión del momento. Un tercer video mostró la llegada de la Policía de Mendoza, que ingresó rápidamente al establecimiento, atravesando los pasillos en un intento de controlar la situación.

Tras recibir alertas sobre el incidente, las autoridades desplegaron un amplio operativo y evacuaron a los alumnos del colegio. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, llegó al lugar poco después para intentar persuadir a la estudiante de que entregara el arma, lo cual finalmente logró en horas de la tarde.

El inicio del evento también fue capturado en un video que mostraba a la menor deambular por los pasillos con el arma en mano, aparentando buscar algo o a alguien. Esta imagen generó conmoción en la comunidad de aproximadamente 12 mil habitantes y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Horas antes de que se resolviera la situación, el ministerio de Seguridad de Mendoza, dirigido por Mercedes Rus, emitió un comunicado a la prensa. En él, se solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía que se abstuvieran de acercarse al colegio mientras el operativo continuaba. “Los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz”, se leía en el informe.

? INTENTAN MEDIAR LA SITUACIÓN



- La niña atrincherada continúa disparando en la institución. Hay pánico en la Escuela Marcelino Blanco de la Paz.



- El personal del GRIS de la Policía, cuyos negociadores ingresaron al colegio para hablar con ella hasta lograr que entregue el… pic.twitter.com/CnDbx9HgQI — Diario UNO Mendoza (@diariouno) September 10, 2025

El comunicado enfatizaba que debía primar la seguridad y el respeto por el interés superior de la niña involucrada y su contexto. “Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto”, se añadía en el texto.