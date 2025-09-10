En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Caminos de Cadena 3

Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo: ¿qué ciudades conectará?

A partir de diciembre de 2025, la aerolínea China Eastern unirá un trayecto de 19.681 km y 29 horas que rompe todos los récords de la aviación comercial.

10/09/2025 | 08:17Redacción Cadena 3

FOTO: China Eastern Airlines.

La conectividad aérea entre continentes está a punto de dar un salto sin precedentes. 

A partir de diciembre de 2025, China Eastern Airlines lanzará un nuevo y ambicioso vuelo que unirá Shanghái con Buenos Aires y que será, oficialmente, el más largo del mundo. 

Con una distancia de casi 20.000 kilómetros, este trayecto abrirá una puerta inédita entre Asia y Sudamérica.

Un viaje récord con una escala estratégica

El vuelo está diseñado para ser un verdadero hito en la aviación comercial, superando en distancia y tiempo a otros servicios de "ultra largo alcance". 

El trayecto total, de 19.681 kilómetros, demandará cerca de 29 horas de vuelo, incluyendo una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda

Aunque la parada en Auckland es necesaria, el servicio se considera un “vuelo directo” porque los pasajeros no deberán cambiar de avión, lo que simplifica la logística del viaje.

Los tiempos de viaje varían ligeramente según el sentido: el vuelo de Shanghái a Buenos Aires tendrá una duración aproximada de 25 horas y 30 minutos, mientras que el trayecto de regreso, de Buenos Aires a Shanghái, se extenderá a 29 horas, incluyendo una escala de dos horas en Auckland

Para realizar un vuelo de esta magnitud, se espera que la aerolínea utilice un avión de largo alcance como un Boeing 777-300ER o un modelo similar.

Este nuevo servicio no solo se destaca por su impresionante duración, sino también por su precio competitivo

El costo estimado del pasaje desde Buenos Aires a Shanghái es de USD 1.983,80, mientras que en sentido inverso se estima en USD 1.746,10

La nueva conexión supone un avance clave, ampliando las opciones de viaje y, al mismo tiempo, reflejando el progreso técnico que permite a las aeronaves recorrer distancias que antes eran impensables.

Lectura rápida

¿Qué vuelo lanzará China Eastern Airlines? Un nuevo vuelo que unirá Shanghái con Buenos Aires, siendo el más largo del mundo.

¿Cuándo comenzará este servicio? A partir de diciembre de 2025.

¿Cuál es la distancia del trayecto? El trayecto total es de 19.681 kilómetros.

¿Dónde tendrá una escala el vuelo? En Auckland, Nueva Zelanda.

¿Cuál es el costo estimado del pasaje? Desde Buenos Aires a Shanghái es de USD 1.983,80 y en sentido inverso USD 1.746,10.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho