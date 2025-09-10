Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo: ¿qué ciudades conectará?

La conectividad aérea entre continentes está a punto de dar un salto sin precedentes.

A partir de diciembre de 2025, China Eastern Airlines lanzará un nuevo y ambicioso vuelo que unirá Shanghái con Buenos Aires y que será, oficialmente, el más largo del mundo.

Con una distancia de casi 20.000 kilómetros, este trayecto abrirá una puerta inédita entre Asia y Sudamérica.

Un viaje récord con una escala estratégica

El vuelo está diseñado para ser un verdadero hito en la aviación comercial, superando en distancia y tiempo a otros servicios de "ultra largo alcance".

El trayecto total, de 19.681 kilómetros, demandará cerca de 29 horas de vuelo, incluyendo una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda.

Aunque la parada en Auckland es necesaria, el servicio se considera un “vuelo directo” porque los pasajeros no deberán cambiar de avión, lo que simplifica la logística del viaje.

Los tiempos de viaje varían ligeramente según el sentido: el vuelo de Shanghái a Buenos Aires tendrá una duración aproximada de 25 horas y 30 minutos, mientras que el trayecto de regreso, de Buenos Aires a Shanghái, se extenderá a 29 horas, incluyendo una escala de dos horas en Auckland.

Para realizar un vuelo de esta magnitud, se espera que la aerolínea utilice un avión de largo alcance como un Boeing 777-300ER o un modelo similar.

Este nuevo servicio no solo se destaca por su impresionante duración, sino también por su precio competitivo.

El costo estimado del pasaje desde Buenos Aires a Shanghái es de USD 1.983,80, mientras que en sentido inverso se estima en USD 1.746,10.

La nueva conexión supone un avance clave, ampliando las opciones de viaje y, al mismo tiempo, reflejando el progreso técnico que permite a las aeronaves recorrer distancias que antes eran impensables.