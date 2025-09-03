FOTO: La Bolsa de Rosario se consolida como epicentro de la revolución AgTech.

En una nueva edición del BCR Agtech Forum, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) abrió sus puertas para recibir a los principales actores del ecosistema AgTech. Con una concurrencia nutrida y expectante, el evento se desarrolla en el marco del Santa Fe Business Forum y reúne a emprendedores, inversores, productores y empresas agroindustriales con un objetivo común: potenciar la transformación tecnológica del sector agropecuario.

Laura Rodríguez De Sanctis, una de las voces institucionales de la BCR, destacó el espíritu de este encuentro a Cadena 3 Rosario: "Venimos personas de distintos sectores para hablar sobre cómo la tecnología está atravesando los negocios del agro, y cómo los desafíos que tiene el sector pueden ser solucionados con tecnología, generando a su vez nuevas oportunidades comerciales".

La actividad en la sede central de la Bolsa, en pleno centro rosarino, combina conferencias internacionales, rondas de negocios, talleres temáticos y presentaciones de startups. Todo está pensado para promover el cruce entre innovación tecnológica y necesidades concretas del campo.

"Tenemos expectativas de que sucedan negocios. En la Bolsa queremos que la gente se encuentre para hacer negocios que generen impacto económico. Hoy se siembran las semillas para eso", remarcó Rodríguez De Sanctis.

La amplia convocatoria demuestra un creciente interés del sector agropecuario por la innovación. Desde la organización celebran la avidez del público por escuchar, aprender y vincularse en torno a estas temáticas clave para el futuro productivo de la región.

La imagen tradicional del campo argentino —aislado, con escasa tecnología y fuerte dependencia del trabajo físico— parece cada vez más lejana. Las nuevas generaciones de productores están incorporando herramientas digitales, soluciones automatizadas y sistemas inteligentes de gestión.

No obstante, aún queda un largo camino por recorrer. Según datos recientes citados por Rodríguez De Sanctis, un informe de la Universidad Austral reveló que solo el 25% del sector ha adoptado tecnología de manera efectiva, y que uno de los principales obstáculos es el desconocimiento.

"La pandemia fue un punto de inflexión, pero todavía hay mucho por hacer. La alfabetización digital y la vinculación entre innovación y producción son claves para seguir avanzando", señaló.

Con la participación de más de 100 startups, 40 fondos de inversión y referentes internacionales, el BCR Agtech Forum 2025 busca posicionar a Rosario como una de las capitales de la transformación tecnológica agroindustrial en América Latina.

El evento cuenta con el respaldo de instituciones estratégicas como INTA, Endeavor, IICA, BID Lab y Embrapa (Brasil), consolidando una red regional e internacional de cooperación y desarrollo. El mensaje es claro: el futuro del agro argentino está en marcha, y la Bolsa de Comercio de Rosario está decidida a ser una de sus principales plataformas de despegue.

Informe de Lucas Correa.