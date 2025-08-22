Discursos: lo más destacado de Milei, Pullaro y Javkin en la Bolsa de Comercio

El aniversario 141 de la Bolsa de Comercio de Rosario se transformó en un escenario de definiciones políticas y económicas, donde los discursos del presidente Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin evidenciaron la hora política que atraviesa la región y le país.

Milei: la batalla cultural y económica

El Presidente optó por un enfoque técnico y político, evitando toda mención a la derrota legislativa de su gobierno o al caso Spagnuolo. En su lugar, desarrolló una exposición sobre tasas de interés, afirmando que "existe porque existe el tiempo", no el dinero.

Destacó la gestión económica de su ministro Luis Caputo, a quien calificó como "el mejor ministro de Economía del mundo" por reducir la inflación diaria de "1,5% a 1,5% mensual". Proyectó optimista: "De acá a mitad del año que viene, la inflación será solo una pesadilla que pasó".

En su giro político, dividió el mapa electoral entre "gente razonable que abraza la libertad" y sus opositores, a quienes denominó "orcos y kukas". Centró sus críticas en la provincia de Buenos Aires y afirmó que las elecciones bonaerenses de septiembre marcarán el "techo electoral" del kirchnerismo.

Pullaro: el reclamo federal

En su discurso, el gobernador santafesino enfatizó que Santa Fe necesita "votos en el Congreso, no vetos" y cuestionó la distribución de recursos: "De cada $10.000 de nafta, $3.150 son impuestos nacionales y solo $200 provinciales".

Pullaro enumeró algunos aspectos que consideró positivos de su gestión: reducción del 40% en gastos ministeriales, ahorros del 80% en compra de medicamentos y cinco mil empleados públicos menos en veinte meses. Destacó obras de infraestructura clave como la transformación del aeropuerto de Rosario y rutas provinciales, ejecutadas "sin sospechas de corrupción".

Reivindicó el peso económico de Santa Fe, que genera "10 de cada 100 pesos del PBI argentino" y por cuyos puertos pasa "una de cada tres toneladas que exporta el país".

Javkin: crítica a la "porteñocracia"

El intendente rosarino tuvo un mensaje centrado en la seguridad y el desarrollo local. Agradeció a la Bolsa por ser "un aliado" frente a las mafias y celebró que "ahora se investiga, se destapa y se encarcela".

Javkin afirmó que Rosario "pasó lo peor" y está "viva, de pie", pero deslizó críticas al gobierno nacional: "Para crecer no es suficiente con sanear las cuentas, hay que hacerle las cosas más fáciles a los que producen".

Su definición más contundente apuntó contra el centralismo: "Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia". Reclamó inversión en infraestructura para el interior: "La que se va, que vuelva en infraestructura. Hay que hacer rutas, poner luces y cortar el césped al menos de nuestra circunvalación".

El video completo con los tres discursos, antecedidos por el titular de la entidad:

