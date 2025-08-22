Milei, en Rosario: "A los políticos les encanta votar estupideces que paga otro"

El presidente Javier Milei llegó este viernes a la ciudad (aterrizó apenas pasadas las 19) de Rosario para participar del acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), una visita que combina gestos de respaldo institucional, definiciones económicas y un clima político atravesado por la campaña electoral, tras dos jornadas de reveses parlamentarios para el Ejecutivo nacional.

En un discurso que fue dividido en tres partes, se abocó analizar los vaivenes en las tasas de interés de la política monetaria del Banco Central, así como las causas y derivados de la inflación, entre otros fenómenos económicos, acompañado de una pizarra el la cual garabateó mientras se proyectaba en una pantalla gigante. En otros lapsos, atacó al ala "keynesiana" de la escuela liberal, y cerró -con aplausos- tras una arenga de cara a las próximas elecciones en las que buscará volver a poner "el último clavo" en el "cajón" del kirchnerismo, que afirmó no debe volver "nunca más".

Arribó junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la diputada nacional por Santa Fe y candidata, Romina Diez. El evento se lleva a cabo desde las 18.30 en la histórica sede de la Bolsa, ubicada en Paraguay al 700, y es transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la institución.

La celebración, que comenzó a principios de la semana, culminará con la presencia del jefe de Estado, quien compartirá escenario con el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y el presidente de la BCR, Miguel Simioni.

Desde la Bolsa, destacaron el carácter institucional de la visita. Miguel Simioni agradeció la presencia del presidente y subrayó que no se trata de un acto proselitista. “Refleja la buena relación que tenemos con el gobierno nacional. Hemos trabajado mucho en estos años, incluso en temas que no salieron el año pasado y hoy vuelven a estar en agenda”, sostuvo.

La BCR celebra, además, el reciente anuncio de la baja permanente en las retenciones a las exportaciones agropecuarias, una medida valorada especialmente por el sector.

La presencia de Milei en Rosario ocurre en un momento político significativo, apenas una semana después del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre y en medio de nuevas tensiones con el Congreso. Por eso, no se descarta que el discurso presidencial contenga referencias de tono electoral o advertencias vinculadas a su agenda económica.

Protesta a una cuadra

Gremios y organizaciones sociales convocaron a una protesta en rechazo a las políticas del gobierno nacional. La movilización fue definida en una reunión realizada este martes en el sindicato de conductores navales y tuvo su punto de concentración a las 17 en la esquina de San Juan y Corrientes, a pocas cuadras del acto oficial.

“El señor presidente Javier Milei es persona no grata en esta ciudad”, expresó Edgardo Arrieta, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, quien cuestionó duramente las medidas del gobierno: “No podemos permitir que alguien que solo busca maximizar ganancias venga a una ciudad donde tantos sufren el desempleo, la pobreza y la falta de políticas públicas”.

Con un escenario dividido entre lo institucional, lo económico y lo social, la visita de Milei a Rosario promete ser un hito relevante en el calendario político y mediático de la semana.