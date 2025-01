Exembajadora de Venezuela dijo que los videos del gendarme "no tienen validez"

El gobierno de Venezuela difundió a fotos y videos del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien permanece detenido en algún lugar de Caracas, desde el 8 de diciembre. Gallo fue reconocido por su pareja y en las fotos y el video publicado en las redes sociales se lo puede ver con una remera y un pantalón color celeste claro, en una suerte de playón y frente a unas gradas.

Las fotografías y vídeos fueron compartidos en redes sociales por el gobierno venezolano, justo después de que el Gobierno argentino presentara una denuncia ante la Corte de La Haya.

La exembajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta, fue consultada sobre su opinión respecto a las imágenes y su posible actualidad.

"No hay forma de saber si son recientes o no. Estas imágenes para mí no tienen ningún tipo de validez, justamente porque no se saben cuándo fueron tomadas y no se sabe cuál es la situación del gendarme Nahuel Gallo hoy en día.", dijo la exdiplomática a Cadena 3.

Además, subrayó que Gallo continúa bajo desaparición forzada. "Ni su familia ni su representante legal han podido verlo, con lo cual él sigue bajo desaparición forzada, más allá de cualquier pantomima que quiera armar el régimen de Maduro."

Ante la pregunta de si consideraba a Gallo como un detenido o un desaparecido, Trotta aclaró: "Desaparecido. No es sólo mi opinión, sino que es lo que dicen las normas internacionales de derechos humanos. Hasta que él no tenga acceso a su familia o a su representante legal, él está técnicamente bajo desaparición forzada."

Trotta destacó que Gallo no es el único en esta situación, señalando que hay más de 1.800 presos políticos en Venezuela. "Cada día que pasa ratificamos que Venezuela no representa solo un riesgo para los venezolanos, sino para toda la región, justamente por este tipo de acciones" afirmó.

La exembajadora también fue consultada sobre el momento en que se conocieron las imágenes, a lo que respondió: "Creo que tiene que ver con querer distraer lo que está pasando realmente aquí, que es que Venezuela está cometiendo crímenes de lesa humanidad."

Agregó en diálogo con Cadena 3 que estas violaciones fueron denunciadas en la Corte Penal Internacional y en la Justicia argentina, que ya había dictado órdenes de captura.

"Quieren distraer la atención de lo realmente importante. Por eso, para mí, estas imágenes no tienen ningún tipo de validez más allá de ratificar lo que ya sabemos sobre lo que significa el régimen venezolano para la región. Ellos están queriendo desviar la atención de lo más importante, que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela", reiteró.

Sobre la visita del presidente Javier Milei, quien se reunirá con el presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia, Trotta comentó: "Esta es una visita muy importante, nos tiene realmente emocionados. Es la primera parada en Latinoamérica por parte del presidente electo de cara a su gira internacional".

Resaltó que esto refleja "el compromiso de Argentina con la democracia, los derechos humanos y la libertad", además de fortalecer el apoyo internacional hacia la transición democrática en Venezuela.

Al ser preguntada sobre la juramentación de González Urrutia, Trotta manifestó: "Es algo muy difícil de predecir. No estamos hablando de un país normal, donde las normas constitucionales se cumplen, sino todo lo contrario. Estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda, pero sabemos que este es el año de la transición democrática en Venezuela".

Entrevista de Guillermo López.