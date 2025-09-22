En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Cómo afecta la crisis de confianza en la economía argentina

El economista Fausto Sportorno analizó la situación en diálogo con Cadena 3 señalando su origen político y el impacto en los mercados.

22/09/2025 | 13:48Redacción Cadena 3

FOTO: El precio del dólar, un problema constante.

  1.

    Audio. Economistas analizan la crisis de confianza y su impacto en la economía argentina

    Cadena 3

    Episodios

Los mercados financieros argentinos se sacudieron con una noticia que puso a sonreír a los inversores: los bonos soberanos regidos por la ley de Nueva York experimentaron una suba que llegó hasta el 11 por ciento, mientras el riesgo país se desplomó un 21%, alcanzando los 1.142 puntos básicos.

El economista Fausto Sportorno explicó a Cadena 3 la crisis de confianza que atraviesa Argentina tras la escalada del riesgo país y el dólar.

El economista expone que la misma en Argentina no surge de la macroeconomía, sino del contexto político. "La crisis de confianza fue el corte político", afirmó y detalla que el mercado percibe que la economía no puede seguir como está y decide retirar capitales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El economista destacó que la situación actual no se debe a desbalances macroeconómicos, sino a una crisis política. "El gobierno le va mal en las elecciones, lo que genera dudas sobre su capacidad para continuar con el programa económico", explicó.

Sportorno observa que la falta de diálogo y decisiones políticas erróneas dificultan la implementación de reformas esenciales. "Argentina necesita reformas", sostuvo, añadiendo que debe establecer alianzas políticas para avanzar en la recuperación económica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Creo que Trump le va a dar a Milei el apoyo que necesita. Argentina no necesita que el tesoro americano le preste plata", afirmó sobre la reunión de Milei con el presidente estadounidense.

En relación a las tasas de interés, Sportorno consideró que la economía puede soportar una baja moderada de las tasas sin un impacto significativo en los precios.

Entrevista de Ahora País.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los mercados financieros argentinos?
Los bonos soberanos subieron hasta el 11 por ciento y el riesgo país se desplomó un 21%.

¿Quién explicó la crisis de confianza en Argentina?
El economista Fausto Sportorno explicó la situación a Cadena 3.

¿Cuándo se produjo la crisis de confianza?
La crisis de confianza se relaciona con la escalada del riesgo país y el dólar.

¿Dónde se originan los problemas económicos en Argentina?
Los problemas no surgen de la macroeconomía, sino del contexto político.

¿Por qué Argentina necesita reformas?
La falta de diálogo y decisiones políticas erróneas dificultan la implementación de reformas esenciales.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho