Cómo afecta la crisis de confianza en la economía argentina
El economista Fausto Sportorno analizó la situación en diálogo con Cadena 3 señalando su origen político y el impacto en los mercados.
22/09/2025 | 13:48Redacción Cadena 3
FOTO: El precio del dólar, un problema constante.
Los mercados financieros argentinos se sacudieron con una noticia que puso a sonreír a los inversores: los bonos soberanos regidos por la ley de Nueva York experimentaron una suba que llegó hasta el 11 por ciento, mientras el riesgo país se desplomó un 21%, alcanzando los 1.142 puntos básicos.
El economista Fausto Sportorno explicó a Cadena 3 la crisis de confianza que atraviesa Argentina tras la escalada del riesgo país y el dólar.
El economista expone que la misma en Argentina no surge de la macroeconomía, sino del contexto político. "La crisis de confianza fue el corte político", afirmó y detalla que el mercado percibe que la economía no puede seguir como está y decide retirar capitales.
El economista destacó que la situación actual no se debe a desbalances macroeconómicos, sino a una crisis política. "El gobierno le va mal en las elecciones, lo que genera dudas sobre su capacidad para continuar con el programa económico", explicó.
Sportorno observa que la falta de diálogo y decisiones políticas erróneas dificultan la implementación de reformas esenciales. "Argentina necesita reformas", sostuvo, añadiendo que debe establecer alianzas políticas para avanzar en la recuperación económica.
"Creo que Trump le va a dar a Milei el apoyo que necesita. Argentina no necesita que el tesoro americano le preste plata", afirmó sobre la reunión de Milei con el presidente estadounidense.
En relación a las tasas de interés, Sportorno consideró que la economía puede soportar una baja moderada de las tasas sin un impacto significativo en los precios.
Entrevista de Ahora País.
