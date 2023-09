Una campaña con Bukele, seducción al radicalismo y chocolates de Cristina

Julio Perotti

Fin de semana intenso. Todo parece entrar en un tobogán en el que los actores van más rápido a medida que se acerca el 22 de octubre, día de las elecciones presidenciales.

Vamos de atrás para adelante.

Domingo. Ganó Juntos por el Cambio en Mendoza. Patricia Bullrich quiere aprovechar el triunfo de Alfredo Cornejo como un empujón más para entrar en la lucha del ballotage, o sea la segunda vuelta.

A un mes de las elecciones, el radical Ernesto Sanz consideró esta mañana con Miguel Clariá que es difícil pronosticar un ganador, en particular por los errores que han mostrado las encuestas en los últimos tiempos.

Pero durante el fin de semana se observó que Bullrich enfocó un spot de su campaña hacia el kirchnerismo: prometió una cárcel para narcos al estilo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a la que bautizaría "Dra. Cristina de Kirchner".

En la interna de Juntos por el Cambio, hay heridas no suturadas. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, sigue tirando fuerte contra Mauricio Macri: “Después de las PASO, con tanta alabanza a (Javier) Milei, Macri le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio".

Como horizonte, va a ser difícil mantener la unidad de Juntos por el Cambio si el resultado electoral los deja afuera del ballotage.

Sábado. Sergio Massa tuvo otro acto en busca de conquistar el favor de los gobernadores y del radicalismo. Encabezó un acto en Salta junto a los mandatarios del Norte Grande, Gustavo Sáenz, Gerardo Zamora, Gildo Insfrán, Juan Manzur, Oscar Herrera Ahuad, Gustavo Valdés, Gerardo Morales, Raúl Jalil y Ricardo Quintela.

Obsérvese la presencia de dos radicales: Sáenz, de Corrientes, y Morales, de Jujuy.

Todos se llevaron la promesa de que se coparticipará el impuesto al cheque y parte del impuesto país “para cuidar las cuentas de las provincias", afectadas por las últimas medidas que adoptó como candidato.

Sorprendió Massa cuando dijo: “Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, no tengo miedo de compartir con los que piensan distinto”.

Circuló entonces alrededor de Massa que la idea podría ser, incluso, ofrecerle el Ministerio de Economía a un radical.

El sábado también habló Cristina. Pidió perdón por el gobierno de Alberto Fernández y aseguró que "es imposible la motosierra" que promete Javier Milei.

Pero lo mejor lo dejamos para el final. El problema de las reservas y del déficit fiscal dejó esta célebre frase de Cristina…

“Cada vez que alguien toma un café o se come un chocolate (lo paga obviamente) y esa actividad no es denunciada o reconocida en la declaración del comerciante que lo hace, se están gastando dólares. Con lo cual, cada vez que yo como chocolate o tomo café y el que me lo vende, yo le pago por el 21% de IVA y demás, no lo declara en la AFIP, está produciendo esto que tenemos ahora. Es un combo letal”.

Fin de este Abrapalabra.