Un Milei global y el periodista amigo de Trump

Julio Perotti

Hace unos días, estuvo en la Argentina el periodista estadounidense Tucker Carlson para entrevistar a Javier Milei.

Carlson, de 54 años, es el paradigma del periodista militante. Conservador a ultranza, se convirtió en el preferido de Donald Trump y de Jair Bolsonaro.

Carlson es conocido por sus polémicas declaraciones sobre migrantes, derechos de la comunidad LGBTQ y hasta relaciones raciales.

De hecho, su reputación es cuando menos dudosa. Por eso, lo echaron de la cadena Fox.

Según el equipo digital que acompaña a Milei y que lidera Fernando Cerimedo, la entrevista difundida a través de Twitter, ahora llamada X, batió récords de visualizaciones en Argentina.

El video que subió Carlson tenía más de 1 millón de vistas a poco de ser publicado. Cinco horas después, se registraban casi 115 millones de vistas. A ello se agregan otras casi 20 millones en otro tweet donde Tucker subió el video subtitulado al español.

Ep. 24 En español pic.twitter.com/R0BdxpceEs — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023

Diana Mondino aseguró que la entrevista está "superando ampliamente las 317 millones de reproducciones", lo que la conviernte –dice la economista– en la "más vista en la historia de la humanidad".

Elon Musk, el empresario multi-multimillonario, dueño de Twitter (ahora X), apoyó a Milei y, más aún, sostuvo que su triunfo traería "un gran cambio" en la Argentina

Lo concreto es que, por personalidad y convicciones, Carlson difícilmente hubiese podido poner en apuros a Milei.

Revisemos que dijo el candidato libertario:

Por ejemplo, contra los amigos globales del kirchnerismo.

"No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí".

Y aquí entra un problema más: pone en entredicho las relaciones con Brasil, el principal socio comercial de la Argentina.

"Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”.

De nuevo Milei fue contra la idea de justicia social y la libertad de mercado.

"Las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Los recursos son finitos. Ante las necesidades infinitas y recursos finitos hay un conflicto. Los liberales lo resolvemos con libertad de precios y propiedad privada. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y prefieren la garra del Estado".

Hay algunas cuestiones más prosaicas, como eliminar el Ministerio de la Mujer.

"Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices. Pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción no modifica los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. Uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres?”.

Releamos su opinión sobre el papa Francisco.

"El Papa juega políticamente, es un Papa con fuerte injerencia política. Ha demostrado además una fuerte afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente con ellos".

Finalmente, Milei se dio el gusto de darle consejos nada menos que a Donald Trump:

"Le diría que continúe con su lucha contra el socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo y los estatistas".

Un Milei en estado puro ante un interlocutor hecho a su medida. Como será que no le hizo falta enojarse.