Melconian dijo que si la definición es Massa vs. Milei, el país "choca"

Carlos Melconian, economista y ministro de Economía de Patricia Bullrich si es electa, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y analizó el panorama político actual y futuro.

“Erraron todos el viernes previo a la elección. Siento que estamos como en el 1-3 ante Arabia Saudita en el Mundial. Esto es como en el fútbol, recién arrancó. A las 21 del 22 de octubre habrá ganador. Desde el 13 de agosto hasta ahora hubo cambios. De un lado irresponsabilidad, del otro magia. En nuestro entorno recojo un gran apego y una vuelta a votar a la cordura, entre la irresponsabilidad y la magia”, ironizó Melconian en referencia Sergio Massa y Javier Milei, respectivamente.

Y advirtió: “Se fue a la banquina el candidato, que ya no es más ministro. Si irresponsabilidad se junta con magia en noviembre, esto choca, lo sabe el mundo”.

En ese sentido, disparó contra Milei. “Mi vieja y mi viejo me enseñaron a respetar a la gente. No entro en eso. ¿El único que sabe es Milei? Soy muy honesto. Siempre le dije a la política que acepto, pero que me dejen ser honesto intelectualmente. Busco poner gente superior a mí a mi alrededor, eso me da tranquilidad”, se diferenció.

Además, añadió: “Escucho de su entorno que dicen que no se puede hacer una dolarización. Argentina se está jugando no desaparecer del mundo. ¿Cómo puedo imaginar que hay un loco que va a poner 60 mil palos verdes en el país? Y a mí la limpieza de la casta me gusta, pero si al mágico le pongo el castómetro, está estallando”.