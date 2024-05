Argentina lidera la región en pagos con billeteras virtuales

Federico Albarenque

Argentina lidera en la región pagos con billeteras virtuales, una tendencia que se va consolidando con el paso del tiempo. En reuniones, compras y demás actividades cotidianas, cada vez más personas optan por este método de pago digital. Aunque el informe global de Wordplay no lo mencione explícitamente, es posible inferir que uno de los factores detrás de esta tendencia sea la baja denominación de nuestros billetes.

La realidad es que el billete más alto en circulación es el de 2.000 pesos, un valor relativamente bajo si consideramos los gastos diarios y semanales a los que debemos hacer frente. Además, las billeteras virtuales ofrecen intereses diarios por el dinero depositado en ellas, lo cual también incentiva su uso.

A pesar del auge de las billeteras virtuales, en Argentina sigue predominando el efectivo como principal medio de pago. De hecho, representa un 27% del total de las operaciones realizadas en nuestro país. Sin embargo, cuando hablamos del comercio electrónico y las transacciones digitales este número aumenta considerablemente: un tercio se abona mediante billeteras digitales.

El informe también señala una proyección alentadora para esta modalidad: se espera que para 2027 casi la mitad (44%) de todas las transacciones realizadas en Argentina sean mediante pago con billeteras virtuales.

Pero no todo es digital: Argentina sigue siendo un país donde predomina el pago con tarjetas crédito como principal método para cubrir los gastos mensuales y hasta imprevistos. Muchos prefieren dejar su dinero rindiendo en algún fondo y pagar con tarjeta para luego abonar todo junto al final del mes.

En resumen, no sólo Argentina es el país que más utiliza el pago con billeteras virtuales en la región, sino que además la tendencia sigue en crecimiento. Las billeteras virtuales han llegado para quedarse y se están convirtiendo en una solución práctica y segura para muchos. Aunque también hay quienes las ven como un problema: ya no hay excusas para no tener dinero disponible.

Un oyente nos plantea una cuestión interesante: ¿por qué las tarjetas de crédito no bajan sus tasas de interés si el Banco Central ya lo ha hecho? La realidad es que algunas entidades financieras ya han reducido sus tasas, aunque todavía pueden encontrarse casos donde esto no ha sucedido. Es importante estar atentos a estos cambios y ajustes para poder aprovechar al máximo nuestras opciones de financiamiento.