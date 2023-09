Ni Melconian, ni Milei y mucho menos Massa: falta una explicación

Adrián Simioni

Estamos cada vez más confundidos sobre lo que proponen los candidatos sobre qué moneda tendremos los argentinos.

Después de decir que ya sabía de dónde saldrían los dólares para dolarizar la economía de inmediato, los propios economistas de Milei salieron a decir que eso era imposible. Pero entonces Milei sorprendió ratificando su plan para dolarizar. Esta vez dijo algo distinto: dolarizar, sostuvo, consiste sencillamente en cerrar el Banco Central. Cuando le preguntaron de cuánto sería entonces el tipo de cambio, Milei dijo muy suelto de cuerpo que, sin el Banco Central fabricando pesos e interviniendo en el mercado, entonces el tipo de cambio sería de 730 pesos, el contado con liqui donde las empresas intercambian hoy.

Entonces salió Carlos Melconian, a decir que eso es imposible. Es imposible, según él, porque en el Banco Central hay una cordillera de pesos en la calle mientras en las bóvedas del Central no sólo no hay dólares, hay reservas negativas, se deben dólares.

La verdad es que las dos explicaciones son insuficientes, al menos dejan preguntas insoportables.

Empecemos por Melconian: justamente, el planteo de Milei sostiene que, no habiendo Banco Central, no importa que tenga o no reservas. Nadie va a ir a buscar pesos ahí. Va a ir a buscarlos al mercado privado en blanco, el contado con liqui, donde se supone que hoy mismo concurren quienes venden dólares y quienes los compran a un precio de equilibrio de 730 pesos. Existe esa cotización. Existen esos dólares para esos pesos. Algunos dirán: bueno, pero sin el Central entonces los importadores que hoy todavía consiguen dólares en el Central los irían a buscar al contado con liqui y el dólar saltaría. No necesariamente, porque los exportadores que hoy son forzados a liquidar en el Central también empezarían a ofrecer sus dólares en el contado con liqui. Es muy probable que Melconian tenga argumentos para seguir esta discusión. Pero ayer no los expuso.

Vamos ahora a Milei. La explicación de Milei no tiene en cuenta las Leliq y los billones de pesos que están estacionados en los bancos aumentando un 10% por mes. Todos los dueños de esos pesos –ahorristas de plazos fijos y bancos que prestan esos pesos al Central- los tienen ahí con la presunción de que el Banco Central siempre tendrá la chance de imprimir billetes para darles esa montaña de pesos a los bancos y que los bancos se los den a sus clientes. Sin esa presunción, sin esa apuesta, mañana mismo todos querrían sacar sus pesos al mismo tiempo y no podrían hacerlo. Hay que hacer un bonex o un corralito. Y si antes de cerrar el Central imprimiera lo suficiente para devolver, todos esos billones de pesos se volcarían de golpe a la economía y entre otras cosas irían a comprar dólares al contado con liqui. Y la cotización de 730 pesos por dólar se multiplicaría por nadie sabe cuántas veces.

Las dos explicaciones están rengas. Ni hablar de la tercera, la del tercer candidato con chances, Sergio Massa, a quien nadie le pregunta cómo haría él para salir de esta trampa mortal, una trampa mortal en las que nos metió su gobierno y que él afila y aceita cada vez más desde que es ministro. Al contrario: mientras Massa no habla sobre cómo terminar con la emisión de pesos, lo que hace es emitir cada vez más. Es curioso este país: al único candidato al que no le exigimos soluciones es al único que podría aplicarla ya si tuviera una solución.