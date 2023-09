Milei cargó contra el papa Francisco: “Está del lado de dictaduras sangrientas”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, insistió con sus críticas al papa Francisco y consideró que está "del lado de dictaduras sangrientas", al tiempo que también aseguró que no quiere relacionarse con China, Rusia y Brasil.

En la entrevista del periodista estadounidense Tucker Carlson, quien viajó al país la semana pasada para conocer a Milei, el libertario expresó: "El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas".

"Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana", enfatizó el candidato de La Libertad Avanza, que agregó: "Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos. Pero, además, es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado".

En una entrevista de media hora, Milei también se refirió a sus relaciones internacionales en caso de llegar al gobierno y cuestionó a China, Rusia y Brasil.

"No sólo no voy a hacer negocios con China; no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. (El presidente de Rusia, Vladimir) Putin no entran ahí. Lula (Da Silva) no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad, de la paz", enfatizó el diputado nacional.

Ante el periodista estadounidense, que publicó el reportaje en su cuenta de X, Milei explicó las razonas por las que cree que ha tenido buena llegada a los ciudadanos: "Desde mi punto de vista, hay dos motivos que explican mi popularidad y uno tiene que ver con mi background, con que he sido jugador de fútbol y cantante de rock and roll y, además, soy economista. Creo que esa combinación es atractiva en términos de producto televisivo".

Señaló, al respecto, que "los jóvenes encontraron alguien que les hablaba de liberalismo y que se rebelaba contra el statu quo".

"Un país de 40 millones de personas, que era una de las naciones más ricas del mundo 100 años atrás. Aunque todavía se ven remanentes de ese pasado, la Argentina ya no es un país rico y es uno de los más pobres del hemisferio occidental", consideró Milei.

A su entender, "el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años".

"Siempre es buena la analogía o la metáfora del sapo en el agua. Uno calienta el agua y el sapo no se da cuenta. Cuando se quiere dar cuenta, es muy tarde y termina muerto", indicó.

En otro orden, aseguró que "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo", al tiempo que lanzó duras críticas al Ministerio de la Mujer y se preguntó: "¿Por qué no hay Ministerio del Hombre?".