El peronismo vuelve a usar su vieja arma: parar el país

Sergio Suppo

El señor Edgardo Llanos no debe contar con los datos que reflejan que la Argentina cambió. ¿Hasta cuándo van patoteros como este? Ya sabemos que escrachar es un acto nazi, fascista. Este lunes, justamente, se recuerda en Córdoba el día del levantamiento del Gueto de Varsovia.

Los nazis le marcaban a los judíos, al comienzo de lo que luego sería el Holocausto, las puertas. Y después los iban a buscar y después los mataban. O sea, ir a marcar a alguien es un acto nazi. Le digo a Llanos, y se lo digo a todos, porque a veces hemos naturalizado este tipo de cosas y nos parecen normales.

Y a veces nos parece bien cuando el escrachado no nos cae bien a nosotros. Pero siempre está mal. Ahora, me pregunto, para hacer una escena hipotética. ¿Qué van a hacer los pasajeros que están hartos de que Aerolíneas Argentinas les cobren dos o tres veces más caro que las otras aerolíneas por volar? En los últimos años conocí a muchos pasajeros de las otras aerolíneas, de lo que ahora se llama low cost, que pudieron viajar por primera vez en un avión. Y no lo hicieron por Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera.

Porque la línea de bandera nos cobra dos o tres veces más caro los pasajes que las otras líneas a las que el kirchnerismo persiguió para tratar de hacerlas desaparecer. Y lo logró en varios casos. Hubo dos, por lo menos, y hasta tres empresas que operaron en la época de Mauricio Macri y después se fueron corridas por el kirchnerismo. Y hay dos que sobreviven, a pesar de que el kirchnerismo hizo todo lo posible para quitarles los aeropuertos, los horarios, las rampas. Sufren más paros que el resto.

Digo, ¿Ustedes van a escrachar a los senadores? Le digo a Llanos. ¿Y los pasajeros qué van a hacer con ustedes? ¿Se van a quedar tan tranquilos? Esto tiene un contexto, que tiene que ver esto con el calentamiento de las acciones gremiales que está planteando el kirchnerismo como parte de una acción opositora en contra de Milei.

Ha regresado a la escena política como gran protagonista, es lo que ella pretende al menos, la señora Cristina Kirchner que está hablando a gobernadores, senadores, persuadiéndolos de que no voten la ley de bases que ahora está entrando en su tratamiento al Senado de la Nación.

Y también está junto a la señora, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, impulsando los sectores más duros del sindicalismo entre los que está el hijo de Hugo Moyano, Pablo Moyano, que no sabe bajar un cambio porque nunca tuvo cambio Pablo Moyano, siempre acelera y choca.

Entonces hoy ya hubo un paro del transporte o medidas de fuerza en el transporte que especialmente han afectado, han demorado algunos vuelos y han afectado sobre todo al conurbano bonaerense en cuanto al transporte de trenes y de colectivos. Y ahora anuncian que en el paro general el jueves que anuncia la CGT, el paro del transporte será total.

Entonces van a tratar de no hacer una movilización sino hacer un paro para que la gente no pueda movilizarse a trabajar. Ahora yo les digo una sola cosa, anticipándome al paro del jueves.

¿Quiénes paran? ¿El 40% que trabaja en blanco? ¿Y el 60% que está a la intemperie hace muchísimos años, que trabajan en negro? ¿Se van a movilizar igual? ¿Adhieran al paro? ¿O por obligación tienen que adherir al paro si no hay transporte? Porque yo les aseguro que en muchas ciudades de la Argentina el jueves, no digo que la actividad sea normal, pero muchos van a intentar que lo sea porque la gente vive de trabajar, no vive de la adhesión a los paros. Y esto es porque la representación sindical se ha achicado tanto que en el mejor de los casos llega al 35-40% los trabajadores registrados.

Descontemos que muchos, la mayoría de esos trabajadores registrados, tampoco se adhieren a los paros de Moyano. Mientras tanto a Moyano se le ocurre la fantástica idea de ir señalando a gente porque votan de una forma o de otra forma.

