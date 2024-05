Las desopilantes anécdotas de Traverso: Ponce de León, Di Palma y Yoyo Maldonado

Con su particular carisma, Juan María Traverso había brindado una larga y divertida entrevista a La Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe 101.7) durante la pandemia de coronavirus.

Fue en el marco de "Las anécdotas del Flaco", un espectáculo virtual en el que el oriundo de Ramallo repasó sus mejores historias. El evento tuvo un fin benéfico para reunir fondos para instituciones de su ciudad.

La pelea con Ponce de León

Una de las calenturas más famosas de Traverso tuvo lugar un 23 de mayo de 2004. En Río Cuarto llovía con ganas. No con las mismas ganas que tenía de "cagarlo a trompadas" a Gabriel Ponce de León.

El toque desde atrás del Ford hizo que el Torino de Traverso termine estrellado contra el paredón de los boxes.

"Es un hijo de p.... Yo corrí con pilotos bravos en mi vida, pero con p... como este, nunca. ¿Si lo voy a denunciar? Ma´ qué denuncia, lo voy a c... a trompadas", disparó. Todo quedó registrado por la transmisión oficial de la carrera.

Después de 16 años, Traverso cuenta que nunca llegó a pegarle. "Nunca me peleé a las trompadas, ni cuando era chico", afirmó. Sin embargo reveló una situación aún más cómica.

"A los pocos días me llegó una carta documento de la mamá de Ponce de León", detalló. El Flaco la llamó por teléfono y preguntó el motivo. La mujer expresó que se sintió insultada y del otro lado recibió una respuesta al estilo Traverso: "Pero señora... Fue una puteada standard".

"Pensé que era mi amigo"

El Zonda de San Juan fue el escenario de otras de las grandes peleas del múltiple campeón de automovilismo.

Fue en 2001. Esta vez, con roles invertidos. El que tocó a otro fue Traverso. El de Ramallo ganó la carrera y el perjudicado fue Juan Manuel Silva, que terminó tercero y en llamas.

Primero discusión e insultos en el podio y luego, escandalosa conferencia de prensa. El Pato se fue de la sala, no sin antes despotricar contra quien lo dejó sin los laureles. "Pensé que era mi amigo", expresó el chaqueño, que se levantó y se fue.

"Pasaron casi 25 años y el Pato todavía sigue enojado. Cuando nos vemos me dice: 'Ni me hables de eso' ", aseveró el Flaco.

El extraño pedido de Luis Di Palma

Traverso tuvo muchos rivales a lo largo de 35 años de trayectoria. Con muchos mantuvo verdaderas batallas. Sin embargo, a la hora de elegir uno, se quedó con Luis Di Palma, con quién además forjó una estrecha amistad.

El Flaco contó una anécdota sobre el "Viejo", que no solo pinta a Di Palma, sino a muchos corredores de su época.

Sucedió durante una reunión de pilotos, en la previa a la carrera en el Callejero de Santa Fe. No era un circuito con el dibujo actual. Era la versión original, corriendo alrededor del lago del Parque del Sur.

"Di Palma pidió que haya un gomón y un buzo al final de la recta de la circunvalación. ¿Por qué? Porque no sabía nadar. En vez de pedir un elemento de seguridad para no caer al agua, pidió que haya alguien para que lo saquen", contó, entre risas.

La mentirita de Yoyo Maldonado

Guillermo Maldonado fue otro de los grandes contrincantes que tuvo el Flaco en pista. Yoyo tenía fama de tipo serio y correcto e hizo uso de ese mote en perjuicio de Traverso.

"Una vez en Mendoza, el "Caimán" (Traverso lo llama así a Maldonado por su reputación de tacaño) me tocó desde atrás y me hizo chocarlo a Coco Fortunato. Me excluyeron de la carrera y cuando dije que fue culpa de Yoyo no me creían", detalló.

Incluso el comisario deportivo lo amenazó con darle fechas de sanción por responsabilizar a alguien tan respetable como Maldonado. "Hace unos siete años, en una reunión de pilotos y periodistas, Yoyo contó la verdad. Al otro día me llamó Coco Fortunato para pedirme disculpas", concluyó.

